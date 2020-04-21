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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF169/47 Classic pacifier

SCF169/47

4.8
| (168) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Bekijk alle voordelen
Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Met onze veiligheidsring kun je de speen altijd eenvoudig verwijderen. Zelfs kleine handjes kunnen hem beetpakken!

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

168

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

21/04/2020

België

België

avent fopsbeen

ik ben zeer tevreden over het product van avent ik beveel aan iedereen

Voordelen

voldoet alles

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

10/04/2020

België

België

Fopspeen

De fopspeen zijn super.de kleine muis geeft ze niet meer weg.ze zijn goed in de mond en ik denk dat het ook goed zijn voor her gehemelte.al bij al.ik vind ze super!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

01/04/2020

België

België

Heel toffe fopspeen

Heel toffe fopspeen! Mooi ontwerp en leuke teksten. In het begin was het even wennen maar de baby was er snel gewoon aan!

Voordelen

Mooi ontwerp

Nadelen

Schrik dat de ring zou loskomen

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

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