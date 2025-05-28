Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Philips ondersteuning
SCF099/27
Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?
Zijn de leeftijdsrichtlijnen van Philips Avent belangrijk?
Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?
Wat zijn de verschillen tussen de Philips Avent-fopspenen?
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product