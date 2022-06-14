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Volgt de contouren van het gezicht van je baby
De Philips Avent Soothie Heart-fopspenen zijn zacht en flexibel, en komen niet tegen de neus van je baby. Het ontwerp uit één stuk is van siliconen van medische kwaliteit en de herbruikbare case is voor 90% gemaakt van plantaardige materialen.*
Eendelig siliconen design
Bevat geen BPA
2 stuks
0-6 maanden
Het speciale hartvormige schild volgt de natuurlijke contouren van het gezicht van je baby, zodat het maximaal comfort biedt zonder tegen het neusje te stoten.
Duurzaam ontwerp uit één stuk, volledig gemaakt van flexibele silicone van medische kwaliteit. Ons team van experts heeft de speen speciaal ontworpen voor baby's van 0-6 maanden.
De Soothie-speen heeft een symmetrische, ronde speenvorm die anatomisch in het mondje van de baby past en helpt de druk tussen tong en mond te verminderen. Philips Avent Soothie is onafhankelijk erkend door de Oral Health Foundation.
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4.1
van 5
335
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Rosie23764
14/06/2022
Nederland
Top voor baby met borstvoeding
Onze baby wilde geen enkele speen echt graag, na veel proberen hielt hij er een wel vast maar hij had in het begin altijd ‘ruzie’ met de speen. Wild heen en weer bewegen met z’n hoofd etc. Nu deze spenen gekocht en het ging gelijk goed! Als hij nu na de voeding nog zuig behoefte pakt hij deze speen heel graag aan, heeft ons en het echt geholpen
Voordelen
Pakt makkelijk
Nadelen
Beetje zwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Datum gebruik 2022-05-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Datum gebruik 2022-05-14
Lemya
27/11/2021
Nederland
Super
Baby weigert andere spenen. Deze voor het eerst gebruikt en erg fijn in gebruik. Baby slaapt fijn met de soothie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Datum gebruik 2021-10-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Datum gebruik 2021-10-27
KOOPSTRA
19/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Uitstekende pasvorm
De spenen hebben een uitstekende pasvorm en onze dochter pakt de spenen goed
Voordelen
Pasvorm
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Datum gebruik 2020-10-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Datum gebruik 2020-10-19
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Massabalansbenadering.
De spenen van al onze Soothies hebben dezelfde vorm en zijn gemaakt uit één stuk. Er is een verscheidenheid aan schildjes beschikbaar, met inbegrip van de spenen die in ziekenhuizen in de VS worden uitgedeeld.
Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).
Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.