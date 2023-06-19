Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan

      Limited Edition 9000 Series Space-GradeSteel elektrisch scheerapparaat

      S9980/74

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan

      Ultieme duurzaamheid met zelfslijpende mesjes gemaakt van hetzelfde staal als in de ruimtevaartindustrie, ontworpen om scherp te blijven en zelfs de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Geniet dag na dag van huidnabijheid en persoonlijk huidcomfort.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Scheerapparaatseries weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Bekijk alle onderdelen en accessoires
      Dit product
      Limited Edition 9000 Series
      - {discount-value}

      Limited Edition 9000 Series

      Space-GradeSteel elektrisch scheerapparaat

      totaal

      recurring payment

      Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan

      Voor superieure dichtheid*, zelfs op een baard van 5 dagen

      • Op huidniveau
      • Space Grade Steel-precisie
      • Pressure Guard-sensor
      • 360-D flexibele scheerhoofden
      • Tot wel 5 jaar garantie*****
      Robuuste constructie: tot wel 5 jaar garantie*****

      Robuuste constructie: tot wel 5 jaar garantie*****

      Onze scheerapparaten zijn ontwikkeld met optimale prestaties in het achterhoofd. Er zit 5 jaar garantie op, zodat u profiteert van ultieme betrouwbaarheid en prestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.

      Snijdt in elke richting met Space Grade Steel-mesjes

      Snijdt in elke richting met Space Grade Steel-mesjes

      De 360 graden roterende bladen zijn gesmeed uit hoogwaardig space-grade staal en ontworpen om 2 jaar lang zelf te slijpen. Ze knippen het haar in elke richting en passen zo bij de natuurlijke haargroei.

      Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

      Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

      Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

      Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

      Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

      Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

      Past zich aan aan uw contouren met 360-D flexibele scheerhoofden

      Past zich aan aan uw contouren met 360-D flexibele scheerhoofden

      Dit elektrische scheerapparaat van Philips is ontworpen om de contouren van uw gezicht te volgen en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360 draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

      30% soepeler** glijden met Nano SkinGlide-coating

      30% soepeler** glijden met Nano SkinGlide-coating

      Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating van tot 250.000 microtechparels per vierkante centimeter. Hierdoor glijdt u 30%** gemakkelijker over de huid en blijft irritatie beperkt.

      Past zich aan aan uw baarddichtheid met Power Adapt Sensor

      Past zich aan aan uw baarddichtheid met Power Adapt Sensor

      Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 500 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren

      Verbeter uw scheerervaring met Philips Shaving App***

      Verbeter uw scheerervaring met Philips Shaving App***

      Perfectioneer uw scheerbeurt door uw scheerapparaat te koppelen met de Philips Shaving-app. Deze app houdt scheerbeurt na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij. Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw techniek kennen voor een gladde en huidvriendelijke scheerbeurt.

      Grondige reiniging in slechts 1 minuut voor hygiënisch scheren

      Grondige reiniging in slechts 1 minuut voor hygiënisch scheren

      Met de krachtige schoonmaakpod reinigt u uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut, zodat het langer optimaal blijft presteren. De pod is 10x effectiever dan reiniging met water****. Het is de kleinste schoonmaakpod ter wereld, zodat u het apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal kunt gebruiken.

      Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

      Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

      Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

      Precisietrimmer geïntegreerd in het handvat

      Precisietrimmer geïntegreerd in het handvat

      Maak uw look compleet met de uitklapbare precisietrimmer van het scheerapparaat. Deze is geïntegreerd in de behuizing van het scheerapparaat en dit de perfecte manier om uw snor en bakkebaarden te onderhouden.

      Gemaakt met aandacht voor u en de planeet

      Gemaakt met aandacht voor u en de planeet

      Door 30% van ons interne plastic te vervangen door gerecycled plastic, besparen we elk jaar tonnen nieuw plastic in ons productieproces. Bovendien zijn onze messen gemaakt van 80% gerecycled staal en worden ze geproduceerd met 100% hernieuwbare energie.

      Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden

      Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden

      Verander uw look met de opklikbare baardstyler. Kies uit 5 lengte-instellingen om allerlei looks te creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde korte baard. De afgeronde uiteinden en kammen van de baardstyler zijn ontworpen om huidirritatie te voorkomen.

      Moeiteloos opladen met de handige standaard

      Moeiteloos opladen met de handige standaard

      Laad je scheerapparaat binnen 1 uur volledig op in de standaard. Een standaard om je apparaat handig op te laden en netjes op te bergen.

      OLED-display voor dynamische meldingen van SkinIQ en het scheerapparaat

      OLED-display voor dynamische meldingen van SkinIQ en het scheerapparaat

      Het eerste Philips-scheerapparaat met een dynamisch OLED-display geeft elke functie en melding van het scheerapparaat weer met scherpe, vloeiende animaties. De gebruiksvriendelijke interface biedt begeleiding door SkinIQ, geeft batterijstatus en reinigingsadvies weer en meer.

      60 minuten draadloos scheren na volledig opladen

      60 minuten draadloos scheren na volledig opladen

      Dit geavanceerde oplaadsysteem geeft u twee handige opties: 60 minuten scheren na volledig opladen, of snel opladen voor een enkele scheerbeurt.

      Technische specificaties

      • Accessoires

        Etui
        Reisetui
        SmartClick
        Baardstyler
        Oplaadstandaard
        Ja
        Quick Clean Pod
        • Ja
        • Inclusief 4 cartridges

      • Vermogen

        Batterijtype
        Li-ion
        Opladen
        • Volledig opladen in 1 uur
        • Snel opladen in 5 minuten
        Gebruikstijd
        60 minuten
        Uit-modus (geen accessoires)
        < 0,1 W

      • Ontwerp

        Handvat
        Ergonomische grip en gebruik
        Afwerking
        Tijdloze elegantie
        Kleur
        Adriatisch Blauw

      • Service

        Vervangend scheerhoofd
        Elke 2 jaar vervangen met SH91
        2 + 3 jaar garantie*****
        Ja

      • Scheerresultaten

        Contourvolgend
        360-D flexibele scheerhoofden
        Scheersysteem
        • Space Grade Steel-mesjes
        • Lift & Cut-systeem
        SkinIQ-technologie
        • Motion Control-sensor
        • Power Adapt-sensor
        • Nano SkinGlide-coating

      • Gebruiksgemak

        Reiniging
        • Draadloze Quick Clean Pod
        • Open met één druk op de knop
        • Volledig wasbaar
        Nat & droog
        Nat en droog te gebruiken
        Display
        Geavanceerd OLED-display

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      * Aanbevolen verkoopprijs

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • versus voorganger Philips 9000-serie
      • * vergeleken met niet-gecoat materiaal
      • * * gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019
      • * * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette
      • * * * * 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.