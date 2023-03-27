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Dit product
Accessories
Quick Clean Pod
34,99 €
SH71
Vervangende scheerhoofden
33,69 €
€ 34,99
€ 34,99
S5884/38
S5885/25
S5887/13
S5887/35
S5889/11
S5898/25
S7882/54
S7885/55
S7885/63
S7886/35
Grondige reiniging in slechts 1 minuut
Actief smeermiddel
Frisse geur
Huidvriendelijk formule
De exclusieve hygiënische formule van Philips en een filter met meerdere roosters zorgen ervoor dat haartjes effectief worden afgevoerd en dat uw scheerapparaat 10 keer schoner blijft dan met alleen water*
De speciale geur van de schoonmaakcartridge ruikt fris en geeft u een schoon gevoel tijdens het scheren.
Elke Philips-reinigingscartridge is geschikt voor circa 30 reinigingscycli bij dagelijks gebruik en maximaal drie maanden bij wekelijks gebruik. Dat is een heel seizoen vol schoon en hygiënisch scheren.
3.8
van 5
67
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Hadji Halef Omar
27/03/2023
België
Geverifieerde koper
Uitstekend
Ik heb alle series van Philips geprobeerd. Heeft me in de loop der jaren heel wat geld gekost natuurlijk. De 9000 serie is ideaal voor mij. Ik denk niet dat een man zich electrisch beter kan scheren dan met dit apparaat. Heb ook vruchteloos Braun en Remington aangekocht. Zonder het gewenste resultaat.
Voordelen
Heel het apparaat
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Cyr13lGame
26/01/2025
Nederland
Vloeistof pot is verbeterd
Ik heb een extra Quick Clean Pod gekocht en toen viel mij op dat de pot waar de schoonmaak vloeistof in zit is verbeterd. Er zit nu aan de achterkant een extra gleuf waardoor de vloeistof waarschijnlijk beter terug loopt en de schoonmaak vloeistof ruikt nu anders. De schoonmaak resultaat is nog steeds even goed.
Voordelen
Werkt veel beter dan afspoelen onder de kraan.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Frankkkkk
17/06/2024
Nederland
Top product.
Heb altijd philips scheerapparaten gehad. Dit is de beste tot nu toe. En het schoonmaken is een stuk gemakkelijker door het reinigingssysteem te gebruiken, apparaat is dan weer als nieuw en fris. Hij scheert perfect en glad.
Voordelen
Scheert zeer goed.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof in plaats van water in de cartridge