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NIEUW Next Generation DiamondClean

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  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
  • Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare ExpertClean 7300Elektrische sonische tandenborstel met app

HX9681/01

4.3
| (519) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine
Philips Sonicare ExpertClean is de persoonlijke poetsbegeleider voor uw patiënten. Door middel van slimme sensortechnologie en voortgangsrapporten kunnen uw patiënten hun gewoonten bijhouden en krijgen ze feedback over hoe ze hun poetstechniek en dagelijkse mondverzorgingsroutine kunnen verbeteren.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

De volledige reiniging voor uw patiënten

Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine

  • Verbind eenvoudig met de app

  • Ingebouwde poetsdruksensor

  • Slimme herkenning van opzetborstels

  • 3 poetsstanden, 3 sterktes

Meer contact met het oppervlak om tandplak te verwijderen

Meer contact met het oppervlak om tandplak te verwijderen

De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel biedt onze grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijkanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt** en tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.

Betere verzorging van het tandvlees om het gezond te houden

Betere verzorging van het tandvlees om het gezond te houden

De G3 Premium Gum Care-opzetborstel zorgt voor gezonder tandvlees van de patiënt. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*

Helpt patiënten om mondverzorgingsgewoonten te verbeteren

Helpt patiënten om mondverzorgingsgewoonten te verbeteren

Sensoren houden de poetsgewoonten van patiënten bij en het Philips Sonicare ExpertClean handvat geeft directe feedback. De Sonicare-app onthoudt en analyseert de poetsgewoonten en genereert een Voortgangsrapport op basis waarvan de poetstechniek kan worden verbeterd.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

519

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

09/10/2022

België

België

Geverifieerde koper

Nice product!

I like this product - it is working fast and brushing well

Voordelen

Fast and brushes well

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app

20/05/2021

België

België

Geverifieerde koper

Super!

This product it’s amazing just like the other Sonicare products! I love th e fact that you can choose which program you want/need and that gives you an advertisement when you push too hard! I totally recommend it!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app

12/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfectw tandenborstel

Een perfecte tandenborstel. Makkelijk in gebruik. Hoeft maar om de 3 a 4 weken tw eworden opgeladen bij 2x dagelijks gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. meer dan een handtandenborstel

  2. vergeleken met DiamondClean

  3. op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand

  4. in een onderzoek met gebruikers van handtandenborstels