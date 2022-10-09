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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX9641/01
HX960U
Verbind eenvoudig met de app
Ingebouwde poetsdruksensor
Slimme herkenning van opzetborstels
3 poetsstanden, 3 sterktes
De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel biedt onze grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijkanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt** en tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.
De G3 Premium Gum Care-opzetborstel zorgt voor gezonder tandvlees van de patiënt. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*
Sensoren houden de poetsgewoonten van patiënten bij en het Philips Sonicare ExpertClean handvat geeft directe feedback. De Sonicare-app onthoudt en analyseert de poetsgewoonten en genereert een Voortgangsrapport op basis waarvan de poetstechniek kan worden verbeterd.
4.3
van 5
519
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
CustomerT
09/10/2022
België
Geverifieerde koper
Nice product!
I like this product - it is working fast and brushing well
Voordelen
Fast and brushes well
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app
Dianabarbu
20/05/2021
België
Geverifieerde koper
Super!
This product it’s amazing just like the other Sonicare products! I love th e fact that you can choose which program you want/need and that gives you an advertisement when you push too hard! I totally recommend it!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische sonische tandenborstel met app
NicolaasB
12/11/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Perfectw tandenborstel
Een perfecte tandenborstel. Makkelijk in gebruik. Hoeft maar om de 3 a 4 weken tw eworden opgeladen bij 2x dagelijks gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
meer dan een handtandenborstel
vergeleken met DiamondClean
op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand
in een onderzoek met gebruikers van handtandenborstels