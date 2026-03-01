Zoektermen
HX7429/04
Geavanceerde verzorging voor gezonder tandvlees***
Ondersteun de gezondheid van uw tandvlees bij elke poetsbeurt. Onze geavanceerde Sonicare-technologie biedt krachtige maar zachte reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het resultaat is tot wel 7x gezonder tandvlees** en tot wel 10x meer plakverwijdering*.Bekijk alle voordelen
Oplaadbare tandenborstel
Ondersteun de gezondheid van uw tandvlees met deze speciaal ontwikkelde G3-opzetborstel voor gezond tandvlees. De borstelharen zijn zo geplaatst dat de buitenste haren uw tandvlees poetsen terwijl u zich richt op uw tanden. Het resultaat: tot 7x gezonder tandvlees in zes weken**. De flexibiliteit helpt u bovendien tot wel 10x meer tandplak te verwijderen dan met een handtandenborstel*.
Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie voor gelijkmatige reiniging van de mond. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met tot 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.
Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.
Geef uw reiniging een boost met 12 poetsstanden. Wilt u intensiever of gerichter reinigen? Geen probleem. Kies tussen de modi Clean, Sensitive, Gum Health en White, en kies een van de drie intensiteitsniveaus.
Bereik uw mondverzorgingsdoelen met de Sonicare-tandenborstel en -app. De twee werken naadloos samen voor begeleid poetsen, tips en op u afgestemde content. Samen zijn jullie een geweldig team.
Met ons laadreisetui met ingebouwde oplaadaansluiting kunt u uw apparaat onderweg opladen. Het is sterk genoeg om uw Sonicare-tandenborstel te beschermen en zo compact dat hij in elke tas past. Ideaal voor onderweg.
Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 20 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.
Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandheelkundigen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom herinneren Philips Sonicare-tandenborstels u eraan dat u uw opzetborstel moet vervangen. Bijgehouden wordt hoe vaak en hoe hard u poetst, en u krijgt een herinnering wanneer het weer tijd is om uw opzetborstel te vervangen.
Na één keer laden kunt u tot wel 21 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.
