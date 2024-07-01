Sonicare-technologie van de volgende generatie

Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie, die op een betrouwbare manier helpt consistent te poetsen voor uitstekende resultaten, elke keer weer. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.