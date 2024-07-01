Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
HX7400/02
Grondige reiniging van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees
Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees met 10x meer plakverwijdering*. Met onze geavanceerde Sonicare-technologie voor een krachtige maar zachte reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.Bekijk alle voordelen
Verkrijgbaar in:
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Oplaadbare tandenborstel
totaal
recurring payment
Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees. Deze S2 Sensitive-opzetborstel heeft een uniek design met lange, dunne, ultrazachte borstelharen, zodat elke beweging zacht aanvoelt. Met meer dan 3000 borstelharen die dicht op elkaar staan, verwijdert u 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel.
Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie, die op een betrouwbare manier helpt consistent te poetsen voor uitstekende resultaten, elke keer weer. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.
Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.
Geef uw reiniging een boost met 6 poetsstanden. Wilt u intensiever of gerichter reinigen? Geen probleem. Kies tussen de modi Clean en Sensitive, en kies een van de drie intensiteitsniveaus.
Met ons reisetui kunt u uw apparaat meenemen. Het is sterk genoeg om uw Sonicare-tandenborstel te beschermen en zo compact dat hij in elke tas past. Ideaal voor onderweg.
Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 20 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.
Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandheelkundigen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom herinneren Philips Sonicare-tandenborstels u eraan dat u uw opzetborstel moet vervangen. Bijgehouden wordt hoe vaak en hoe hard u poetst, en u krijgt een herinnering wanneer het weer tijd is om uw opzetborstel te vervangen.
Na één keer laden kunt u tot wel 21 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.
Intensiteiten
Vermogen
Technische specificaties
Ontwerp en afwerking
Service
Gebruiksgemak
Meegeleverde artikelen
Reinigingsprestaties
Poetsstanden
Slimme sensortechnologie
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.