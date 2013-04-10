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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 standen
2 opzetborstels
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
4.4
van 5
35
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Geverifieerde koper
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
blondie
27/07/2012
United Kingdom
Easy to change heads
This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Katie
26/07/2012
United Kingdom
love it.
My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.
Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel