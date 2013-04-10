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  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare HealthyWhiteSonische, elektrische tandenborstel

HX6782/02

4.4
| (35) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Wittere en gezondere tanden
Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat HealthyWhite bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Wittere en gezondere tanden

  • 3 standen

  • 2 opzetborstels

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

35

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Practical and portable

Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to change heads

This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

love it.

My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.

Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Deze review is gemaakt voor Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand

  2. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel