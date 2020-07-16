Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 standen
2 opzetborstels
2 tongschrapers
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
Philips Sonicare-tandenborstel met Sensitive-poetsstand: poetsstand voor zachte, maar grondige reiniging van gevoelig tandvlees
Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.*
4.3
van 5
101
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Habe ich nicht
16/07/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Einfach toll
Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung
Voordelen
Gründliche Reinigung
Nadelen
bisher keine bemerkt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Paperwhite
09/06/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Preisgünstig und gut
Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.
Voordelen
einfach, praktisch, gut
Nadelen
Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
JRB0207
01/06/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr zufrieden
Meine Frau hat schon lange eine solche E Zahnbürste und ich war skeptisch. Am Anfang eine Umstellung aber es lohnt. Man putzt mehr und vor allem besser. Gute Massage des Zahnfleisch. Bin begeistert. Jetzt sollte nur der Akku noch lange halten dann wäre das Produkt sensationell.
Voordelen
Sauberes Putzen. Einfach im Handling. Hält mind. eine Woche mit einer Akkuladung
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel