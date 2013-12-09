Ik heb dit apparaat nu een week of zes in gebruik en het is een genot deze te gebruiken. Het poetsen begint met de normale poetsstand, waarbij elke 30 seconden even een kleine pauze optreedt. In die tijd kun je een kwart van je gebit poetsen. Na 2 minuten houdt het apparaat op en ga ik over op de derde stand, waarbij de borstel wat harder beweegt en trilt. Deze functie is speciaal bedoelt om de in het zicht staande tanden witter te laten worden. En echt, ik zie al resultaat.