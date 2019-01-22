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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 poetsstanden
1 opzetborstel
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.*
Buitengewoon schoon, elke dag. Helpt gebleekte tanden wit te houden.
4.2
van 5
534
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Frank26
22/01/2019
België
Geverifieerde koper
degelijke tandenborstel
Werkt goed en gemakkelijk onderhoud. Lange autonomie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel
RikvanHamme
22/05/2016
België
Geverifieerde koper
Het produkt komt volledig aan mijn verwachtingen tegemoet.
Het produkt komt volledig aan mijn verwachtingen en die van partner tegemoet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels
Bieke281
21/05/2012
België
De tandenborstel werkt prima
Werkt heel efficiënt en een goede hygiëne wordt bereikt. Dankzij de handige inpakkoker kan de borstel proper worden opgeborgen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel