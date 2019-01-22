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  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden
  • Wittere en gezondere tanden

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare HealthyWhiteSonische, elektrische tandenborstel

HX6731/02

4.2
| (534) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Wittere en gezondere tanden
Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat de Sonicare HealthyWhite elektrische tandenborstel bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

De ultieme tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden

  • 3 poetsstanden

  • 1 opzetborstel

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen

Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen

Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.*

Clean-poetsstand: standaard poetsstand van 2 minuten

Buitengewoon schoon, elke dag. Helpt gebleekte tanden wit te houden.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

534

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

22/01/2019

België

België

Geverifieerde koper

degelijke tandenborstel

Werkt goed en gemakkelijk onderhoud. Lange autonomie.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/37 Sonische, elektrische tandenborstel

22/05/2016

België

België

Geverifieerde koper

Het produkt komt volledig aan mijn verwachtingen tegemoet.

Het produkt komt volledig aan mijn verwachtingen en die van partner tegemoet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels

21/05/2012

België

België

De tandenborstel werkt prima

Werkt heel efficiënt en een goede hygiëne wordt bereikt. Dankzij de handige inpakkoker kan de borstel proper worden opgeborgen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/33 Twee sonische, elektrische tandenborstels

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand

  2. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel