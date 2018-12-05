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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 poetsstanden
1 opzetborstel
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt
De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt
4.2
van 5
723
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Wendy38
05/12/2018
België
zeer goed product
zeer tevreden over alle aspecten van deze elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Peter35
09/01/2016
België
Geverifieerde koper
zeer goed product
zeer efficiënt toestel gemakkelijk in gebruik . ik wil geen andere meer. zeker een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6730/02 Sonische, elektrische tandenborstel
HappyUser
29/09/2013
België
Tanden poetsen is aangenaam met dit product
Tanden poetsen met dit toestel wordt een fijne activiteit. Zacht gevoel en toch voel je dat je tanden echt goed gereinigd worden. Erg makkelijk om elke 30'' te horen wanneer het tijd is om aan de volgende rij tanden te beginnen; zo ben je zeker dat je niet enkel voldoende poetst rechtsonderaan je tandenrij #is volgens onderzoek de dominante startpositie voor rechtshandigen;-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand