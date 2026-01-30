Zoektermen
HX6065/88
De opzetborstel voor een schitterende bleking
Krijg een stralende glimlach met deze klinisch geteste opzetborstel van Philips Sonicare voor het bleken van uw tanden. Na slechts één week ziet u al resultaat, terwijl u elke dag uitzonderlijke reiniging ervaart.Bekijk alle voordelen
Wittere tanden zijn binnen handbereik met het middelste vlekverwijderingspad van deze opzetborstel. De diamantvormige borstelharen zijn ontworpen om beter contact te maken met het oppervlak en vlekken effectiever te verwijderen. De resultaten spreken voor zich met tot 100% wittere tanden in slechts één week.*
Onze opzetborstel voor wittere tanden heeft dicht verpakte borstelharen om tot wel 7x meer tandplak te verwijderen dan een gewone tandenborstel, terwijl uw hele mond verfrissend wordt gereinigd.
Ervaar de reiniging waar miljoenen mensen voor kiezen. Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.
Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.
Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.
Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.*** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze te vervangen en schoon te maken.
We streven ernaar het gebruik van plastic op fossiele brandstoffen in onze producten te verminderen. Daarom bestaat deze opzetborstel voor 70% uit bioplastics.**
Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.
