Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • De opzetborstel voor een schitterende bleking De opzetborstel voor een schitterende bleking De opzetborstel voor een schitterende bleking

      Philips Sonicare Optimal White Set van 4+1 opzetborstels

      HX6065/88

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      De opzetborstel voor een schitterende bleking

      Krijg een stralende glimlach met deze klinisch geteste opzetborstel van Philips Sonicare voor het bleken van uw tanden. Na slechts één week ziet u al resultaat, terwijl u elke dag uitzonderlijke reiniging ervaart.

      Bekijk alle voordelen

      Verkrijgbaar in:

      Vergelijkbare producten

      Alle W DiamondClean weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Optimal White
      - {discount-value}

      Optimal White

      Set van 4+1 opzetborstels

      totaal

      recurring payment

      De opzetborstel voor een schitterende bleking

      100% wittere tanden in 1 week*

      • 100% wittere tanden in 1 week*
      • Verwijdert 7x meer tandplak*
      • Medium zacht
      • 4+1-set
      Tot wel 100% meer tandaanslag en verkleuringen verwijderen in slechts 1 week

      Tot wel 100% meer tandaanslag en verkleuringen verwijderen in slechts 1 week

      Wittere tanden zijn binnen handbereik met het middelste vlekverwijderingspad van deze opzetborstel. De diamantvormige borstelharen zijn ontworpen om beter contact te maken met het oppervlak en vlekken effectiever te verwijderen. De resultaten spreken voor zich met tot 100% wittere tanden in slechts één week.*

      Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

      Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

      Onze opzetborstel voor wittere tanden heeft dicht verpakte borstelharen om tot wel 7x meer tandplak te verwijderen dan een gewone tandenborstel, terwijl uw hele mond verfrissend wordt gereinigd.

      Bewezen Sonicare-technologie

      Bewezen Sonicare-technologie

      Ervaar de reiniging waar miljoenen mensen voor kiezen. Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.

      Bewezen effectieve mondverzorging

      Bewezen effectieve mondverzorging

      Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.

      Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen

      Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen

      Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.

      Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

      Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

      Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.*** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze te vervangen en schoon te maken.

      Gemaakt van 70% bioplastic**

      Gemaakt van 70% bioplastic**

      We streven ernaar het gebruik van plastic op fossiele brandstoffen in onze producten te verminderen. Daarom bestaat deze opzetborstel voor 70% uit bioplastics.**

      Recyclebare verpakking op basis van papier

      Recyclebare verpakking op basis van papier

      Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.

      Technische specificaties

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Zwart
        Hardheid borstelharen
        Medium zacht
        Memo-borstelharen
        Blauwe kleur borstelharen vervaagt langzaam
        Formaat
        Standaard
        BrushSync-herkenning van opzetborstels
        Ja

      • Compatibiliteit

        Systeem voor opzetborstel
        Opklikbaar
        Niet geschikt voor
        Philips One
        Compatibele tandenborstels
        Philips Sonicare

      • Meegeleverde artikelen

        Opzetborstels
        5 W2 Optimal White

      • Kwaliteit en prestaties

        Vervanging
        Iedere 3 maanden
        Getest
        voor optimaal gebruik
        Geproduceerd in
        Oostenrijk
        Voordeel
        • Gezond tandvlees
        • Verwijdering van tandplak
        • Vlekken verwijderen/tanden bleken

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • in de White-modus vergeleken met een gewone tandenborstel.
      • *toegekend aan het plastic van de opzetborstel op basis van massabalans.
      • **Niet compatibel met Philips One-handvatten.

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.