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Airstyler
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HP8650/60
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Gebruikershandleiding
Handleiding belangrijke informatie
Alles (3)
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?
Mijn Philips-haarstyler start niet