Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koffie
Alle series
HD7810/10
Niet meer leverbaar
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
Ga naar de onderdelen en accessoires
Tuitdeksel
Lekbak
Recensies
Wees de eerste om dit artikel te beoordelen
Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden! Wat betekent dit?