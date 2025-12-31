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Niet meer leverbaar
GC4928/30
50 g/min. stoom, stoomstoot van 210 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
Veilig voor alle strijkbare kleding
De nieuwste revolutie in strijken die zorgt voor de perfecte combinatie tussen stoom en temperatuur. Deze technologie is ontworpen zodat u snel kunt strijken en geweldige resultaten krijgt bij hardnekkige kreuken. Er is geen instelling vereist en het is veilig op alle strijkbare stoffen. De perfecte combinatie van stoom en temperatuur omdat: 1) de Smart Control-processor de juiste temperatuur instelt 2) HeatFlow-technologie de balans regelt tussen de hoeveelheid stoom en de temperatuur.
Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en polyester. Onafhankelijke testinstituten voor strijkijzers hebben PerfectCare getest op de meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben het perfecte strijkresultaat bevestigd.
100% snel om te strijken, sorteren niet nodig. Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender stoom.
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Getest met Philips-stoomstrijkijzers