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Alle series

  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*

Niet meer leverbaar

PerfectCare AzurStoomstrijkijzer

GC4928/30

1 Prijs

Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
Strijk elk strijkbaar kledingstuk, van jeans tot zijde en van linnen tot kasjmier, in willekeurige volgorde zonder dat u de temperatuur hoeft aan te passen. De PerfectCare Azur zorgt voor perfecte resultaten zonder risico van schroeiplekken of glans. Strijken gaat nu gemakkelijker en sneller.
Bekijk alle voordelen

Van spijkerbroeken naar zijde, in één keer

Snelste Philips-stoomstrijkijzer*

  • 50 g/min. stoom, stoomstoot van 210 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • Veilig voor alle strijkbare kleding

OptimalTemp-technologie: perfecte combinatie van temperatuur

OptimalTemp-technologie: perfecte combinatie van temperatuur

De nieuwste revolutie in strijken die zorgt voor de perfecte combinatie tussen stoom en temperatuur. Deze technologie is ontworpen zodat u snel kunt strijken en geweldige resultaten krijgt bij hardnekkige kreuken. Er is geen instelling vereist en het is veilig op alle strijkbare stoffen. De perfecte combinatie van stoom en temperatuur omdat: 1) de Smart Control-processor de juiste temperatuur instelt 2) HeatFlow-technologie de balans regelt tussen de hoeveelheid stoom en de temperatuur.

100% veilig voor alle strijkbare stoffen

100% veilig voor alle strijkbare stoffen

Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en polyester. Onafhankelijke testinstituten voor strijkijzers hebben PerfectCare getest op de meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben het perfecte strijkresultaat bevestigd.

100% snel op alle stoffen, er bestaat geen sneller stoomstrijkijzer

100% snel om te strijken, sorteren niet nodig. Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender stoom.

Technische specificaties

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Prijzen

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Getest met Philips-stoomstrijkijzers