ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

PerfectCare Azur Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PerfectCare AzurStoomstrijkijzer

GC4928/30

PerfectCare Azur Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4928/30 - English (US)

  • PDF bestand, 955.3 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Azur Steam iron

  • PDF bestand, 323.4 kB
  • 13 March 2026

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.