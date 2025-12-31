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Niet meer leverbaar
GC310/55
1000 W
On-demand stoom
Borstel
Met de stomer hebt u geen strijkplank meer nodig, waardoor strijken nog makkelijker wordt.
De elektrische pomp zorgt voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.
Gebruik de borstel bij dikkere kledingstukken zoals jassen voor betere stoompenetratie en een gladder resultaat.
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Recensies
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.