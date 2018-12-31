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Arrêté
GC310/55
1 000 W
Vapeur à la demande
Brosse
Grâce au défroisseur, vous n'avez plus besoin de table à repasser, ce qui facilite le repassage.
La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.
Utilisez la brosse avec les vêtements épais tels que les manteaux afin de faciliter la pénétration de la vapeur, pour des finitions impeccables.
Récompenses
Notation globale
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.