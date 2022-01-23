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Alle series

  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen

Niet meer leverbaar

Handheld kledingstomer

GC299/40

4.9
| (15) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
Deze handheld kledingstomer is perfect voor fijne stoffen, gebieden die moeilijk te strijken zijn en om kleding en bekleding te verfrissen — gegarandeerd zonder schroeiplekken. Dankzij het lichte en compacte ontwerp is deze stomer overal en altijd eenvoudig te gebruiken. Stomen maar!
Bekijk alle voordelen

De ideale aanvulling op uw strijkijzer, geen strijkplank nodig

Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen

  • 1000 W, tot 20 g/min.

  • Verticaal stomen

  • Niet-afneembaar waterreservoir, 60 ml

Automatisch continue stoom voor eenvoudig ontkreuken

Automatisch continue stoom voor eenvoudig ontkreuken

De elektrische pomp zorgt automatisch voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.

Borstelaccessoire voor dikkere stoffen

Borstelaccessoire voor dikkere stoffen

Het borstelaccessoire opent de stofvezels en zorgt dat de stoom dieper binnendringt. Dit is met name handig bij dikkere kledingstukken zoals jassen, maar kan ook helpen bij het verwijderen van vuil en pluisjes.

Veilig op alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen schroeiplekken

Veilig op alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen schroeiplekken

De stomer is veilig te gebruiken op alle strijkbare stoffen en kleding. De stoomplaat kan veilig tegen elk kledingstuk worden gedrukt zonder risico op schroeiplekken - een geweldige oplossing voor fijne stoffen zoals zijde.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.9

van 5

15

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

23/01/2022

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Excelente

Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador

Voordelen

Ficam logo prontas na primeira passagem

Nadelen

não tenho

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

14/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de ótima qualidade

Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

13/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de fácil e grande utilização

Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

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Voorwaarden

  1. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.