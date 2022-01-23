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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
1000 W, tot 20 g/min.
Verticaal stomen
Niet-afneembaar waterreservoir, 60 ml
De elektrische pomp zorgt automatisch voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.
Het borstelaccessoire opent de stofvezels en zorgt dat de stoom dieper binnendringt. Dit is met name handig bij dikkere kledingstukken zoals jassen, maar kan ook helpen bij het verwijderen van vuil en pluisjes.
De stomer is veilig te gebruiken op alle strijkbare stoffen en kleding. De stoomplaat kan veilig tegen elk kledingstuk worden gedrukt zonder risico op schroeiplekken - een geweldige oplossing voor fijne stoffen zoals zijde.
Prijzen
4.9
van 5
15
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Rui Filipe
23/01/2022
Portugal
Geverifieerde koper
Excelente
Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador
Voordelen
Ficam logo prontas na primeira passagem
Nadelen
não tenho
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Neuza98
14/12/2021
Portugal
Produto de ótima qualidade
Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
amcalves
13/12/2021
Portugal
Produto de fácil e grande utilização
Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.