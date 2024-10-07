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Handheld kledingstomer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Handheld kledingstomer

GC299/40

Handheld kledingstomer

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

EU Declaration of Conformity

  • PDF bestand, 636.2 kB
  • 7 October 2024

GC299_GC300_GC301_WE_[09565] user manual

  • PDF bestand, 1.4 MB
  • 27 July 2024

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