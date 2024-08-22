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Koffie
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Niet meer leverbaar
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CP9209
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De koffie uit uw koffiezetapparaat komt in deze kan terecht. De kan zorgt ervoor dat het aroma behouden blijft en de koffie niet afkoelt. Compatibel met Philips Café Gaia.
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