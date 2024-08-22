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Koffie
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Plaat lekbakje
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CP0509
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Lekplaat waarop de mok stabiel kan worden geplaatst. Compatibel met de PicoBaristo (SM-serie), Philips5000-serie.
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