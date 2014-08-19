Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
BT100B/00
Houd uw muziek bij de hand
Geniet van mobiele compactheid, fantastisch geluid en een brede keuze aan kleuren. Met draadloze streaming via ingebouwde Bluetooth is de BT100 is ideaal voor de modebewuste reiziger in ieder van ons.
Bluetooth®
Ingebouwde microfoon voor oproepen
Oplaadbare batterij
2 W
Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.
Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.
3.8
van 5
41
Reviews & awards
Dewitte61
19/08/2014
Nederland
Geweldig geluid voor op je hotelkamer
Prima apparaat qua prijs en kwaliteit . Echt een aanrader om te hebben.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT100B draadloze draagbare luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT100B draadloze draagbare luidspreker
Jazz12
29/12/2017
United Kingdom
Great little speaker
I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT100B wireless portable speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT100B wireless portable speaker
Minip
05/09/2014
United Kingdom
Impressive
For the size it's incredibly impressive. Was surprised to get such well rounded sound from such a small device. As you would expect highs can be tinny in places and lows a little muddy and distorted but this should be expected from a speaker of this size. In terms of style and build quality both favour well. It's a little bit plastic-y for my liking but overall a very good little speaker.
Deze review is gemaakt voor BT100W wireless portable speaker
Deze review is gemaakt voor BT100W wireless portable speaker