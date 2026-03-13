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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AC3256/10
Niet meer leverbaar
User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10
VitaShield IPS-technologie kan ultrafijne deeltjes van slechts 0,02 um en 99,97% van de algemene allergenen in de lucht op een effectieve, natuurlijke manier voor lange tijd verwijderen. Aerasense-technologie biedt u gemoedsrust door in realtime de luchtkwaliteit binnen weer te geven.
Waarom moet ik mijn Philips-luchtreiniger/-bevochtiger resetten na het vervangen van een filter?
Wat is de PM2.5-indicator op de Philips-luchtzuiveraar?
Wat is de CADR-specificatie in mijn Philips-luchtzuiveraar?
Hoe en wanneer moet ik de filters en de sensor van mijn luchtzuiveraar schoonmaken/vervangen?
De juiste filters voor mijn Philips-luchtzuiveraar
Wat betekenen de indicatoren en foutcodes op mijn Philips-luchtzuiveraar?
Wat geven de lampjes op mijn Philips-luchtzuiveraar aan?
Moet ik mijn Philips-luchtzuiveraar of -bevochtiger resetten na het vervangen of reinigen van een filter?
Kan ik de filters en het voorfilter van mijn Philips-luchtzuiveraar schoonmaken?
Mijn Philips-luchtzuiveraar wordt niet ingeschakeld
Ik kan de functies van mijn Philips-luchtzuiveraar niet activeren
De luchtstroom van mijn Philips-luchtzuiveraar is zwak, en het lampje is niet blauw
De luchtkwaliteitsaanduiding van mijn Philips-bevochtiger verandert niet
Er brandt of knippert een lampje op mijn Philips-luchtzuiveraar
Mijn Philips-luchtzuiveraar verwijdert geuren niet goed
Mijn Philips-luchtzuiveraar maakt te veel geluid
De aanduiding voor het vervangen van het filter van mijn Philips-luchtzuiveraar blijft branden
Er komt een nare/onaangename geur uit mijn Philips-luchtzuiveraar
Mijn Philips-luchtzuiveraar verbetert de luchtkwaliteit niet
Mijn Philips-luchtzuiveraar maakt een vreemd geluid