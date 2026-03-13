ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Luchtzuiveraar

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Luchtzuiveraar

AC3256/10

Luchtzuiveraar

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10

  • PDF bestand, 21 MB
  • 13 March 2026

VitaShield IPS-technologie kan ultrafijne deeltjes van slechts 0,02 um en 99,97% van de algemene allergenen in de lucht op een effectieve, natuurlijke manier voor lange tijd verwijderen. Aerasense-technologie biedt u gemoedsrust door in realtime de luchtkwaliteit binnen weer te geven.

  • PDF bestand
  • 21 May 2026

Veelgestelde vragen

Problemen oplossen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.