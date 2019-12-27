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Niet meer leverbaar

Luchtzuiveraar

AC3256/10

4.5

| (230) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Adem het verschil

VitaShield IPS-technologie kan ultrafijne deeltjes van slechts 0,02 um en 99,97% van de algemene allergenen in de lucht op een effectieve, natuurlijke manier voor lange tijd verwijderen. Aerasense-technologie biedt u gemoedsrust door in realtime de luchtkwaliteit binnen weer te geven.

Bekijk alle voordelen

met Vitashield IPS en Aerasense-technologie

Adem het verschil

  • Kamergrootte: tot 95 m²

  • Filtert fijne deeltjes van wel 0,02 um

  • Speciale allergeenmodus

  • Stuifmeel-CADR*: 393

Geavanceerd NanoProtect-filter biedt volledige bescherming

Geavanceerd NanoProtect-filter biedt volledige bescherming

Het extra dikke NanoProtect HEPA- en AC-filter is ontworpen voor een superieure reinigingsefficiëntie en -levensduur tegen deeltjes in de lucht.

Speciale automatische AL-modus is effectiever bij verwijdering van allergenen

Speciale automatische AL-modus is effectiever bij verwijdering van allergenen

De speciaal ontworpen allergeenmodus is zeer effectief in het verwijderen van veelvoorkomende allergenen in de lucht. Wanneer de luchtzuiveraar een verandering in luchtkwaliteit registreert — hoe klein ook — gaat het apparaat harder werken om de allergenen uit de lucht te verwijderen.

Superieure reiniging voor een ruimte van max. 95 m2

Superieure reiniging voor een ruimte van max. 95 m2

Vitashield IPS met een aerodynamisch design en een extra dik NanoProtect HEPA-filter zorgt voor extra schone lucht tot 393 m3/uur, in een ruimte van maximaal 95 m2. De technologie verwijdert op doeltreffende wijze deeltjes van slechts 0,02 µm* (meer dan 100 keer kleiner dan PM2.5), verwijdert 99,97%* van de veelvoorkomende allergenen in de lucht, 99,9% van de bacteriën, en bepaalde virussen zoals H1N1*. U bent ook gegarandeerd beschermd tegen schadelijke gassen, zoals formaldehyde, tolueen en TVOC.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

230

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

27/12/2019

België

België

Geverifieerde koper

stille en efficiënte luchtzuiveraar

Geeft een goede indicatie over de luchtkwaliteit binnenshuis.Haalt de kleinste stofdeeltjes uit de lucht.Reageert snel wanneer er wordt gekookt zodat de geuren niet blijven rondhangen.'s Avonds op de slaapkamer zorgt de luchtzuiveraar voor zuivere lucht zodat je geen last meer hebt van allergische reacties.

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Deze review is gemaakt voor AC3256/10 Luchtzuiveraar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AC3256/10 Luchtzuiveraar

25/05/2018

België

België

Goede luchtzuiveraar, met handige app

Ik schrok wel even van de omvang van de doos en het toestel zelf is toch ook best wel groot, maar al bij al kun je het toch wel vrij discreet ergens zetten. In de stillere standen werkt het echt heel stil, maar van zodra een van de sensoren een verhoogde waarde meet, begint het toch wel redelijk fors te blazen. De kleur indicatie is een toffe gimmick, maar eerlijk gezegd hoor je ook meteen wanneer het toestel vindt dat de luchtkwaliteit niet meer ok is, want dan begint het dus te blazen. De app vind ik echt wel handig, omdat je het toestel zo ook vanop afstand kunt bedienen. Ook het feit dat je hierin kunt zien wanneer je de filters moet reinigen, vind ik echt handig. Last but not least, doet het zijn werk? Zeker en vast!

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Deze review is gemaakt voor AC3259/10 Luchtzuiveraar uit de 3000i-serie

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Deze review is gemaakt voor AC3259/10 Luchtzuiveraar uit de 3000i-serie

24/05/2018

België

België

Praktische machine

zeer gebruiksvriendelijk zowel in opzetten, filters reinigen of bedienen als de wifi-verbinding met je gsm maken -gemakkelijk te bedienen aan machine zelf of via smartphone of beide -frissere indruk in huis -opmerkelijk minder last van allergieën (stof, huisstofmijt, honden, pollen) ik nies bijna niet meer en kan gerust overdag zonder medicatie (wat anders niet mogelijk is) -duidelijke gebruiksaanwijzing -machine wijst zichzelf uit -zeer goede investering hier vooral voor de allergieën waar ik normaal enorm last van heb -stille stand is ook echt stil -turbo geeft wat het geluid betreft een beetje vergelijkbaar met een gewone ventilator -automatisch programma staat hier meestal op, Past zich aan aan de polutie in huis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AC3259/10 Luchtzuiveraar uit de 3000i-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AC3259/10 Luchtzuiveraar uit de 3000i-serie

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Voorwaarden

  1. Rook-CADR: getest door derden volgens AHAM-norm

  2. 20 nanometer: getest door IUTA. Vogelgriep-, griep- en hepatitusvirussen en legionellabacteriën zijn groter dan 20 nanometer (0,00002 mm) volgens een microbiologisch risicobeoordelingsrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2008.

  3. Verwijdert 99,97% van deeltjes: getest in 2015 door een extern laboratorium