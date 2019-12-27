Zuivere lucht, je staat er niet bij stil, maar ook binnen in huis is dit superbelangrijk. Ik was lichtjes geschrokken van de grootte van de doos, maar eens alles uitgepakt was, viel het formaat supergoed mee. Het toestel heeft een volledig plastic, maar toch degelijk en mooi design. De installatie op zich is heel makkelijk. Ik probeerde meteen te connecteren via m'n smartphone maar moest de AirMatters app eerst downloaden en installeren, en daarna een account aanmaken. Dan het toestel via de app connecteren met de WIFI en vanaf dan kon ik alles volgen via de app, meer nog, ik kan het toestel ook helemaal bedienen vanaf de app. Heel handig dat je altijd de waarden van de ruimte waar het toestel staat, kan nalezen. En de meldingen komen hier ook op binnen. Het toestel heeft drie programma's: automatisch, allergeenmodus en een extra krachtige bacterie- en virusmodus. Ik probeer eerst de automatische functie; dat wil zeggen dat het toestel zichzelf regelt naar gelang de luchtzuiverheid het vraagt. Merkt het toestel via de AeraSense een instroom van verontreinigde lucht of allergenen op, dan gaat het meteen harder werken, en dan maakt het eventjes een meer zoemend geluid, maar zeker niet storend. Die AeraSense doet het echt prima! Ik ging even de kippen eten geven en liet de deur open tijdens het pollenseizoen, en toen ik terug binnenkwam, had de Purifier zichzelf in een extra krachtige versnelling geschakeld om de binnen gekomen lucht vol pollen, te zuiveren. Binnen elke modus kan je qua krachtigheid kiezen uit 5 snelheden: een ultrastille slaapkamermodus, tot een krachtige turbomodus. In het toestel zit een centraal ledlicht dat verkleurd naar gelang de mate van luchtzuiverheid: blauw (goed), paars (gemiddeld) en rood (slecht). Je kan het toestel ook zonder dit indicatielampje laten werken met één druk op de touch-knop, wanneer je dat wil. Een cijfer op het bedieningspaneel geeft de Indoor Alergen Index weer. In een ruimte tot 93m² zuivert de Purifier naar eigen zeggen tot 393 m3/uur. In onze keuken die doorloopt in de leefruimte en living, kon je vaak ruiken wat we gegeten hadden. De geur van vis of gebakken kip bleef lang hangen, en dat vonden we wel vervelend. Met de Philips Air Purifier is dit probleem van de baan. We hebben geen last meer geuren die achterblijven! Toch wel de moeite hoor!