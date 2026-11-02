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Philips-ondersteuning

Waarom moet ik mijn Philips-luchtreiniger/-bevochtiger resetten na het vervangen van een filter?

Door het apparaat te resetten, wordt het telsysteem voor het/de betreffende filter(s) geactiveerd. Het apparaat is daarnaast uitgerust met HealthyAirProtect Alert, waarmee u wordt gewaarschuwd als het filter moet worden schoongemaakt (alleen filter 1) of vervangen. Als u het apparaat niet reset na vervanging van een filter, geeft het apparaat al veel eerder een nieuwe waarschuwing voor het vervangen van een filter, dan voor de daadwerkelijke levensduur van het filter nodig is. Dankzij de functies HealthyAirProtect Alert en HealthyAirProtect Lock zijn de filters altijd in optimale staat. Zo weet u zeker dat u altijd gezonde lucht inademt.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: AC3256/10, AC3256/00, AC4080/10.

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