    Man die borst scheert met bodygroomer 7000
    76 recensies

    Body Groomer 7000 Series

    Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn

    Adviesprijs

    Dit product is niet langer verkrijgbaar
    's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen¹

    Glad resultaat met de huidbescherming die je nodig hebt

    Al het lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

    De Philips-bodygroomer 7000-serie laat je moeiteloos afwisselen tussen scheren en trimmen zonder compromissen aan huidcomfort. Dankzij de 2D-technologie met flexibele scheerhoofden past het apparaat zich aan de rondingen van je lichaam aan om zelfs de lastigste haartjes te pakken.

    Maak kennis met de Philips-bodygroomer uit de 7000-serie

    De Philips-bodygroomer uit de 7000-serie is zacht genoeg voor elke plek, effectief genoeg om op te vertrouwen en heeft alles wat je nodig hebt voor een comfortabele verzorging van het hele lichaam.

    Comfort

    Huidvriendelijke scheerkop voor het hele lichaam

    Dankzij de gepatenteerde kniptechnologie en een uniek ontworpen kam kun je elke keer zacht en effectief trimmen en scheren.

    Precisie

    Gladde resultaten

    Ontworpen voor glad scheren, verwijdert haren tot een lengte van 0,2 mm.

    Gemak

    Stylingmogelijkheden voor het hele lichaam

    Ontworpen voor het hele lichaam, aangepaste styling, zelfs op gevoelige en intieme plekken.

    Onze Philips-bodygroomerserie wordt nu erkend vanwege het kwalitatieve ontwerp

    Ontdek welke prijzen we hebben gewonnen voor onze Philips-bodygroomerseries

    Systeem met twee scheerhoofden voor een glad of stijlvol resultaat

    Het innovatieve systeem met twee scheerhoofden zorgt voor een glad resultaat en een zachte en verfriste huid, of een nauwkeurig getrimde look die perfect bij uw unieke stijl past. Deze groomer biedt alle mogelijkheden die u maar wenst.

    Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

    Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.

    Het scheerhoofd past zich aan de vormen van uw lichaam aan

    Dankzij de speciale technologie volgt het flexibele 2D-scheerhoofd de vormen van uw lichaam en worden zelfs de meest hardnekkige haartjes meegepakt.

    Een efficiënte, comfortabele trimbeurt, elke keer weer

    Bij onze unieke technologie hebben de mesjes afgeronde uiteinden, zodat ze zacht zijn voor de huid en trimmen comfortabeler is.

    Zacht en glad scheren tot een lengte van 0,2 mm

    Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.

    Klaar wanneer u dat nodig hebt

    Tot wel 120 minuten gebruikstijd

    Geniet van krachtig, continu ontharen met je Philips-bodygroomer uit de 7000-serie. Onze duurzame lithiumbatterij levert tot 120 minuten gebruikstijd, met de optie om de batterij 5 minuten snel op te laden voor één ontharingssessie.

    Philips-bodygroomer, 5 jaar garantie²

    Robuuste constructie met tot wel 5 jaar garantie²

    Geniet van ultieme betrouwbaarheid en prestaties met onze duurzame ontharingstools.

    Maak kennis met veelzijdige styling

    Geniet van het comfort en de gladheid die je verdient

    Jouw lichaam, precies zoals jij het wilt. Ontdek wat de Philips-bodygroomer uit de 7000-serie voor jou kan betekenen.

    Duurzaamheid

    Ontworpen voor het leven, gebouwd om lang mee te gaan

    Bij Philips streven we ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzamere producten te leveren die langer meegaan.

    Selecteer je baardtrimmer uit de 7000-serie

    Awards

    iF Design Award 2025

    iF Design Award 2025

    De iF DESIGN AWARD is een van de meest prestigieuze ontwerpprijzen ter wereld. Het iF-label, sinds 1954 georganiseerd vanuit Duitsland, is een betrouwbaar teken van een goed ontwerp voor consumenten, merken en de ontwerpcommunity.

    Reddot-winnaar 2025

    Reddot-winnaar 2025

    De Red Dot is een onderscheiding voor hoge ontwerpkwaliteit. Alleen producten met een uitstekend ontwerp krijgen het felbegeerde kwaliteitszegel van de internationale jury.

    Kan ik Opti-light in- of uitschakelen?

    Disclaimer

    ¹ Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
    ² 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.
    * De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt
    ** Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

