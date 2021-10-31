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Triple Protect-scheersysteem
Gladde resultaten
Inklapbare achterbevestiging
Tweerichtingstrimkammen
100% douchebestendig
Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.
Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.
Onze nieuw ontworpen inklapbare achterbevestiging biedt een ergonomischere ervaring en zorgt ervoor dat u elke plek op uw lichaam aanzienlijk gemakkelijker bereikt. Het apparaat heeft verschillende instellingen voor een comfortabele scheerbeurt van alle kanten.
4.2
van 5
632
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Skilcom
31/10/2021
België
Geverifieerde koper
Geweldig, de beste bodygroomer.
Geweldig, de beste bodygroomer, echt waar. Top kwaliteit, en doet exact wat het moet doen. Echt een aanrader.
Voordelen
Er zijn alleen maar pluspunten, echt top.
Nadelen
Er zijn geen minpunten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Marton1958
13/10/2021
België
Geverifieerde koper
Beste koop
Na mij grondig geïnformeerd te hebben op Google bestelde ik deze body-groomer....Het toestel voldoet volledig aan mijn wensen: uitstekende resultaten, géén verwondingen, sterke batterij....Aan te raden !!!
Voordelen
Scheerresultaat, géén verwondingen, sterke batterij
Nadelen
Géén
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
John G
28/08/2021
België
Geverifieerde koper
Een ‘must have’ toestel!
De Bodygroom serie 5000 is het ideaal toestel om een perfecte look en resultaat te bekomen! Echt aan te bevelen.
Voordelen
Accuraat, eenvoudig in gebruik en topresultaten.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop