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Triple Protect-scheersysteem
Flexibel 2D-scheerhoofd
Huidvriendelijke trimmesjes
Gladde resultaten
100% douchebestendig
Het innovatieve systeem met twee scheerhoofden zorgt voor een glad resultaat en een zachte en verfriste huid, of een nauwkeurig getrimde look die perfect bij uw unieke stijl past. Deze groomer biedt alle mogelijkheden die u maar wenst.
Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.
Dankzij de speciale technologie volgt het flexibele 2D-scheerhoofd de vormen van uw lichaam en worden zelfs de meest hardnekkige haartjes meegepakt.
4.4
van 5
120
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Franz Josef
21/06/2026
België
Geverifieerde koper
Aan te bevelen
Zacht voor de huid, genoeg hulpstukken, goede prijs/kwaliteit. Geluidsproductie iets hoger dan het PHILIPS scheerapparaat, maar dat komt waarschijnlijk door het mes systeem
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Flexibel 2D-scheerhoofd en trim- en scheersysteem
Date of Use 2026-05-25
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Flexibel 2D-scheerhoofd en trim- en scheersysteem
Date of Use 2026-05-25
Rens88
15/10/2025
Nederland
Scheert glad, ook op je intieme delen.
Nu een paar weken in gebruik en heel erg fijn product. Je moet soms wel wat vaker over dezelfde plek gaan, maar het wordt wel echt glad. Goed te gebruiken voor je intieme delen. Ik kan probleemloos over mijn geslachtsdeel scheren zonder wondjes te veroorzaken. Ook oksels is geen probleem. Ik heb geen rughaar, dus dat kan ik niet testen, maar de houder heb ik er wel even opgekrikt om te zien hoe deze in de hand ligt en of ik makkelijk plekken op mijn rug kan bereiken. Dat lukt wel, maar denk wel dat het nog steeds een gehannes is omdat je er geen goed zicht op hebt als je niet beschikt over twee spiegels. Het is een dure aankoop, maar tot nu toe nog geen spijt van gehad. Het tasje had net iets groter gemogen. Het aanzetstuk voor je rug past er net niet goed in en is een klein beetje proppen. Ook mis ik een stopcontact plug. Ontzettend jammer dat dit tegenwoordig wegbezuinigd wordt onder het motto van milieuvriendelijk. Verder vind ik het wel gewoon 5 sterren waard, want het gaat mij immers om de prestaties van het product.
Voordelen
Scheert glad, op intieme delen te gebruiken, veel opzetstukken waardoor variatie mogelijk
Nadelen
Tasje net te klein, geen stopcontact plug meegeleverd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem
Harold_44
25/09/2025
Nederland
Nice smooth and comfortable shave/trim!
The dual heads are super cool! Allows for a close shav in the armpits but also an even trim on my chest. Beast in the bathroom!
Voordelen
comfort and versatility of trim and shaving
Nadelen
nothing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop