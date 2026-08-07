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Triple Protect-scheersysteem
Gladde resultaten
Tweerichtingstrimkammen
100% douchebestendig
Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.
Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.
Met een op 2, 3 of 5 mm instelbare lengte trimmen de tweerichtingskammen in elke richting voor moeiteloze ontharing op het hele lichaam, zelfs in de intieme zones.
4.1
van 5
743
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Klaasennn
07/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
scheert makkelijk en glad
Werkt top gaat makkelijk je hoeft niet na te denken over snijwondjes want dat kan niet en scheert ook mooi glad
Voordelen
Scheert glad en snel
Nadelen
heb ik eigenlijk nog niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-07-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-07-07
Evert Jan
07/10/2025
Nederland
very smooth, top product!
Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted
Voordelen
close shave on the body, comfy
Nadelen
not much
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Binky1961
23/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Super boddygroomer
Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk
Voordelen
Werkt super goed alles prima
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop