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  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
  • Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen

Body GroomerMet Triple Protect-scheersysteem

BG3485/15

4.1
| (743) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen
Scheren gaat moeiteloos en met meer comfort voor de huid. Het Triple Protect-scheersysteem zorgt voor een glad en zacht resultaat, zelfs op gevoelige plekken. De kam van 2, 3 of 5 mm zorgt voor een strakke, verzorgde look.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Voor nauwkeurige en toch comfortabele resultaten

Moeiteloos en soepel lichaamshaar trimmen

  • Triple Protect-scheersysteem

  • Gladde resultaten

  • Tweerichtingstrimkammen

  • 100% douchebestendig

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.

Zacht en glad scheren tot een lengte van 0,2 mm

Zacht en glad scheren tot een lengte van 0,2 mm

Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.

Opklikbare kammen trimmen haar in elke richting

Opklikbare kammen trimmen haar in elke richting

Met een op 2, 3 of 5 mm instelbare lengte trimmen de tweerichtingskammen in elke richting voor moeiteloze ontharing op het hele lichaam, zelfs in de intieme zones.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

743

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

07/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

scheert makkelijk en glad

Werkt top gaat makkelijk je hoeft niet na te denken over snijwondjes want dat kan niet en scheert ook mooi glad

Voordelen

Scheert glad en snel

Nadelen

heb ik eigenlijk nog niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-07-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-07-07

07/10/2025

Nederland

Nederland

very smooth, top product!

Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted

Voordelen

close shave on the body, comfy

Nadelen

not much

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

23/09/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super boddygroomer

Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk

Voordelen

Werkt super goed alles prima

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop