Philips heeft verschillende stofzuigers die aansluiten op verschillende behoefte. De compacte Series 3000 is geschikt voor kleinere woningen en lichtere schoonmaaktaken. De Series 5000 is bijna net zo compact, maar deze stofzuiger staat zijn mannetje bij de iets zwaardere schoonmaaktaken. De Series 7000 stille stofzuigers zijn geschikt voor grotere woningen en het meer intensieve schoonmaken. Doordat hij zeer stil is (66dB), is deze stofzuiger geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Tot slot is de Series 9000 geschikt voor het zware schoonmaakwerk. Oudere, rommelmakende kinderen of haarverliezende huisdieren in huis? Deze krachtpatser is dé oplossing voor een grondige en diepe reiniging, hoe vies je vloer ook is.