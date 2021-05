Vul het waterreservoir en schakel het apparaat in. (Als jouw strijkijzer verstelbare standen heeft, stel je het apparaat in op MAX TEMP en GEEN STOOM.)

Als het lampje uitgaat, haal je de stekker uit het stopcontact en houd je het strijkijzer zo boven de gootsteen dat de zoolplaat horizontaal is.

Activeer CALC CLEAN met de knop of de schakelaar. (Dit is per model verschillend. Houd de knop indien nodig ingedrukt.)