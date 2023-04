*Vouchercode voorwaarden: Deze kortingscode kan worden gebruikt om €15 korting te krijgen op jouw aankoop van een Philips huishoudelijk apparaat, online op www.philips.nl. Het bedrag van de bestelling moet hoger zijn dan € 100 exclusief verzendkosten, om in aanmerking te komen voor deze actie. Deze actie is exclusief verzendkosten en exclusief de categorieën Personal Care, Sound & Vision, Lighting en Automotive. Deze kortingscode is geldig van 08.05.2023 tot 14.05.2023 23:59 vanaf de uitgifte en kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere kortingscode. Philips behoudt zich het recht om deze actie op elk moment te stoppen, maar dit heeft geen invloed op de reeds uitgegeven kortingscodes. Klik hier om meer te lezenKlik hier om minder te lezen