Andere items in de doos
- Afstandsbediening
- Batterijen voor afstandsbediening
- AC-netsnoer
- VGA-kabel
- Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
- Snelstartgids
- Optionele accessoires: SW voor touchscreen voor meerdere gebruikers
- Optionele accessoires: Tafelstandaard
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BDT5551EH/02
Meer interactie met het publiek
Toon uw publiek essentiële informatie of marketingboodschappen met een ongekende helderheid. Bovendien laat u met het interactieve touchscreen een nog diepere indruk achter bij uw klanten.Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
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Multi-touchdisplay
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De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.
Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt aangeduid als Full HD. De geavanceerde LCD-schermtechnologie zorgt voor een volledige High Definition breedbeeldresolutie van 1080 progressieve lijnen, elk met 1920 pixels. Hierdoor hebt u de beschikking over de best mogelijke beeldkwaliteit voor HD-ingangssignalen met maximaal 1080 lijnen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor een verbeterde kijkervaring.
Ervaar een gelijkmatige lichtverdeling met geavanceerde LED-technologie. Witte LED's (Light Emitting Diodes) zijn op de rand van het scherm bevestigd voor een gelijkmatigere lichtverdeling. Dit zorgt voor een nog lager stroomverbruik, minder omzet in warmte, en een natuurgetrouw en uniform kleurbereik.
Dit scherm voor openbare ruimtes ziet er dankzij het ontwerp met smalle rand stijlvol uit en het past in elke omgeving. Eenvoudig te integreren in elk interieur en in elke toepassing.
De sensoren op de rand van het scherm bieden volledige helderheid en tegelijkertijd multi-touchinteractie, waardoor er weer meer mogelijkheden ontstaan voor nieuwe interactieve toepassingen.
Geniet van verbazingwekkende functionaliteit met de 2 gelijktijdige aanraakpunten op dit touchscreen. Meer flexibiliteit en optimale prestaties in combinatie met uitstekende bediening voor ultieme gebruikerinteractie.
Verbind het scherm eenvoudig via USB met uw mediaspeler voor automatische aanrakingsherkenning. De USB-aansluiting is HID-compatibel, zodat u profiteert van echte Plug-and-play.
De OPS-sleuf (Open Pluggable Specification) is ontwikkeld voor digitale informatiesystemen. Dankzij deze sleuf is het aanpassen of upgraden van uw mediaspeler een kinderspel: u hoeft alleen uw mediaspeler op het scherm aan te sluiten. Of u nu een instapmodel, middenklasser of geavanceerde mediaspeler heeft, OPS is volledig compatibel waardoor u op de langere termijn lagere eigendomskosten realiseert.
Professionele PC's maken onderdeel uit van de meeste Public Signage-installaties. Ze maken het display echter vaak dieper en leiden tot extra kabels. Daarom hebben wij dit display ontworpen, met een handig opbergvak aan de achterzijde dat ideaal is voor een professionele kleine PC. Bovendien is het kabelbeheersysteem een geweldige oplossing voor het netjes opbergen van kabels en geeft het een professioneel uiterlijk.
Onze touchscreens zijn niet afhankelijk van een bepaalde software en ondersteunen Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS en Linux.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Accessoires
Diversen
Interactiviteit
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