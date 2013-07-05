Slimme uitsparing in achterzijde voor een kleine PC

Professionele PC's maken onderdeel uit van de meeste Public Signage-installaties. Ze maken het display echter vaak dieper en leiden tot extra kabels. Daarom hebben wij dit display ontworpen, met een handig opbergvak aan de achterzijde dat ideaal is voor een professionele kleine PC. Bovendien is het kabelbeheersysteem een geweldige oplossing voor het netjes opbergen van kabels en geeft het een professioneel uiterlijk.