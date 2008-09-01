Andere items in de doos
- AC-netsnoer
- Batterijen voor afstandsbediening
- Afstandsbediening
- Tafelstandaard
- Gebruikershandleiding op CD-ROM
- VGA-kabel
Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
BDH4251V/00
Hoge resolutie voor openbare ruimten
Hypermoderne, kostenbesparende plasmamonitor, ontworpen voor overdekte openbare ruimten. De hoogwaardige deinterlacer, de geavanceerde digitale videoverwerking en de nieuwste plasmatechnologie zorgen ervoor dat uw boodschap luid en duidelijk overkomt.Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
plasmamonitor
totaal
recurring payment
HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.
Hoge helderheid- en contrastwaarden zijn zeer belangrijk in openbare omgevingen waar lichtomstandigheden steeds verschillen en niet bestuurbaar zijn.
Dit slimme de-interlacingalgoritme herkent het type videosignaal (stilstaand beeld, bewegend beeld of film) en optimaliseert het de-interlacingproces automatisch met de modi Spatial, Temporal of Film. Op deze manier hebt u altijd een superscherp en stabiel beeld.
Door de bestuurbaarheid via het netwerk kan de gebruiker monitoren op afstand bedienen met behulp van het RS232-protocol.
Als hetzelfde ingangssignaal moet worden gedeeld door meerdere schermen, biedt de VGA-doorlus een kostenbesparende oplossing die het VGA-ingangssignaal versterkt en beschikbaar maakt op een VGA-uitgangsaansluiting die kan worden aangesloten op een andere monitor
De lokale bedieningsknoppen van het scherm zijn dusdanig geplaatst dat deze minder zichtbaar zijn voor onmiddellijke toegang. Bovendien kunnen de sensor van de afstandsbediening en de lokale bedieningsknoppen via RS232 worden uitgeschakeld om te voorkomen dat anderen het scherm kunnen gebruiken in een openbare ruimte.
Er is een beschermende pixelverschuivingsfunctie geïmplementeerd. Wanneer het beschermingsmechanisme is geactiveerd, worden pixelposities in het schermbeeld automatisch verschoven om spookeffecten te voorkomen. Daarna wordt de inbrandingsherstelfunctie geactiveerd. Afhankelijk van het model worden spookeffecten verwijderd door een volledig wit signaal gedurende enige tijd op het hele paneel toe te passen of door het beeld om te draaien om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
In openbare ruimten moeten schermen vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanstaan. Zelfs na 60.000 uur is het helderheidsniveau van dit scherm nog altijd ruim 50% van de beginwaarde.
Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Technische specificaties
Tuner/ontvangst/transmissie
Accessoires
Diversen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.