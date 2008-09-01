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    • Hoge resolutie voor openbare ruimten Hoge resolutie voor openbare ruimten Hoge resolutie voor openbare ruimten

      plasmamonitor

      BDH4251V/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Hoge resolutie voor openbare ruimten

      Hypermoderne, kostenbesparende plasmamonitor, ontworpen voor overdekte openbare ruimten. De hoogwaardige deinterlacer, de geavanceerde digitale videoverwerking en de nieuwste plasmatechnologie zorgen ervoor dat uw boodschap luid en duidelijk overkomt.

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      plasmamonitor
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      Hoge resolutie voor openbare ruimten

      42 inch XGA-plasmamonitor

      • 42 inch
      • XGA
      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.

      Hoge helderheids- (1500 cd/m²) en contrastwaarden (15000:1)

      Hoge helderheid- en contrastwaarden zijn zeer belangrijk in openbare omgevingen waar lichtomstandigheden steeds verschillen en niet bestuurbaar zijn.

      Motion adaptive de-interlacing voor superscherpe afbeeldingen

      Dit slimme de-interlacingalgoritme herkent het type videosignaal (stilstaand beeld, bewegend beeld of film) en optimaliseert het de-interlacingproces automatisch met de modi Spatial, Temporal of Film. Op deze manier hebt u altijd een superscherp en stabiel beeld.

      De monitor is op afstand bestuurbaar vanaf het netwerk

      Door de bestuurbaarheid via het netwerk kan de gebruiker monitoren op afstand bedienen met behulp van het RS232-protocol.

      VGA-doorlus om andere monitoren aan te sluiten

      Als hetzelfde ingangssignaal moet worden gedeeld door meerdere schermen, biedt de VGA-doorlus een kostenbesparende oplossing die het VGA-ingangssignaal versterkt en beschikbaar maakt op een VGA-uitgangsaansluiting die kan worden aangesloten op een andere monitor

      Verborgen en vergrendelbare bedieningsknoppen

      De lokale bedieningsknoppen van het scherm zijn dusdanig geplaatst dat deze minder zichtbaar zijn voor onmiddellijke toegang. Bovendien kunnen de sensor van de afstandsbediening en de lokale bedieningsknoppen via RS232 worden uitgeschakeld om te voorkomen dat anderen het scherm kunnen gebruiken in een openbare ruimte.

      Geavanceerde functies tegen inbranding, tegen spookeffecten

      Er is een beschermende pixelverschuivingsfunctie geïmplementeerd. Wanneer het beschermingsmechanisme is geactiveerd, worden pixelposities in het schermbeeld automatisch verschoven om spookeffecten te voorkomen. Daarna wordt de inbrandingsherstelfunctie geactiveerd. Afhankelijk van het model worden spookeffecten verwijderd door een volledig wit signaal gedurende enige tijd op het hele paneel toe te passen of door het beeld om te draaien om hetzelfde resultaat te verkrijgen.

      Verwachte levensduur van scherm meer dan 60.000 uur

      In openbare ruimten moeten schermen vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanstaan. Zelfs na 60.000 uur is het helderheidsniveau van dit scherm nog altijd ruim 50% van de beginwaarde.

      Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu

      Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (centimeters)
        107  cm
        Schermdiagonaal (inch)
        42  inch
        Beeldformaat
        16:9
        Schermresolutie
        1024 x 768
        Helderheid
        1500  cd/m²
        Schermkleuren
        1,07 miljard kleuren
        Contrastverhouding (normaal)
        15.000:1
        Kijkhoek (horizontaal)
        >160  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        >160  graad
        Beeldverbetering
        • 3:2/2:2 motion pull-down
        • 3D-combfilter
        • Deinterlacing van motion-compensatie
        • 3D MA-deinterlacing
        • Picture by Picture
        • Picture in Picture
        • Progressive Scan
        • Automatische huidskleurcorrectie
        • Kleurverbetering
        • Ruisonderdrukking
        Verticale scanfrequentie
        50-85 Hz
        Schermtype
        XGA-plasmascherm

      • Connectiviteit

        Audio-uitgang
        • Audio (L/R) x1
        • Externe luidsprekeraansluiting
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-uit D-Sub 15HD
        AV-ingang
        • Component (YPbPr) x 1
        • Audio (L/R) voorYPbPr x 1
        • Composite (CVBS) x 1
        • Audio (L/R) x 1
        • S-Video x 1
        • SCART 2x
        • HDMI x1
        AV-uitgang
        • Composite (CVBS) x 1
        • Audio (L/R) x 1
        Andere aansluitingen
        S/PDIF-uitgang (coaxiaal)
        Audio-ingang voor PC
        Audio links/rechts (RCA) 2x

      • Comfort

        Plaatsing
        • Verticaal
        • Horizontaal
        Schermbeveiligingsfuncties
        Pixelverschuiving, beeld terugspoelen, lage helderheid
        Gebruikersgemak
        Weergave op het scherm
        Officiële goedkeuringen
        • CE-markering
        • RoHS
        Bestuurbaar vanaf het netwerk
        RS232
        Aanpassingen van beeldformaat
        • 4:3
        • Ondertitelzoom
        • Superwide
        • Breedbeeld
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        2 x 10 W
        Geluidssysteem
        • Mono
        • Stereo

      • Vermogen

        Stroomvoorziening
        100 - 240 V AC, 50/60 Hz
        Verbruik (indien ingeschakeld)
        320 watt (normaal)
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 1 W

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        Computerformaten
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Videoformaten
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Afmetingen

        Duur tot 50% helderheid
        60000  uur
        Diepte van de doos
        330  mm
        Hoogte van de doos
        790  mm
        Breedte van de doos
        1260  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        716  mm
        Hoogte apparaat (met standaard) (inch)
        28.19  inch
        Breedte van het apparaat
        1039  mm
        Gewicht van het product
        30,4  kg
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        280  mm
        Hoogte van het apparaat
        628  mm
        Diepte van het apparaat
        88  mm
        Diepte apparaat (met standaard) (inch)
        11.02  inch
        Breedte van het apparaat (inch)
        49,9  inch
        Hoogte van het apparaat (inch)
        24.72  inch
        Diepte van het apparaat (inch)
        3,46  inch
        Diepte van de doos (inch)
        13.0  inch
        Hoogte van de doos (inch)
        31.1  inch
        Breedte van de doos (inch)
        49.6  inch
        Gewicht van het product (lb)
        67,02  lb
        Gewicht (incl. verpakking)
        37,85  kg
        Gewicht (incl. verpakking) (lb)
        83,44

      • Technische specificaties

        Bereik gebruikstemperatuur
        0 - 40  °C
        Relatieve vochtigheid
        20% - 80%

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Videoweergave
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Tafelstandaard
        • VGA-kabel
        • Afstandsbediening
        • AC-netsnoer
        • Batterijen voor afstandsbediening
        • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
        Optionele accessoires
        • Luidsprekers BAH4251S1
        • Plafondbevestiging BM04111 & BM01111
        • Vaste wandmontage BM02111
        • Flexibele wandmontage BM04111 & BM02212

      • Diversen

        Scherpe kant
        Metallic Antracite

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • AC-netsnoer
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Afstandsbediening
      • Tafelstandaard
      • Gebruikershandleiding op CD-ROM
      • VGA-kabel
      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

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