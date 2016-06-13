Laat zien dat u oog voor uw gasten hebt met deze betaalbare Professional TV. Profiteer van speciale hospitality-functies zoals een welkomstpagina met uw naam, installatie via USB en menu- en bedieningsvergrendeling.
Dit product komt in aanmerking voor btw-vrijstelling
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
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Professionele TV
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Verras uw gasten
met pure smaak
65", Studio
4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC
Uw gasten worden begroet met een aanpasbare welkomstpagina
Telkens als de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstpagina weergegeven. De welkomstpagina kan tijdens de installatie naar wens worden aangepast aan de hand van een eenvoudig welkomstbeeld in .png-formaat.
Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie
U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.
USB voor weergave van multimedia
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien
Kijk TV op een totaal nieuwe manier dankzij vier keer de resolutie van een traditionele Full HD-TV. De 3840 x 2160 pixels maken het beeld zo verfijnd en realistisch dat het wel een venster naar een nieuwe wereld lijkt.
Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.
Geavanceerde volumeregeling om overlast voor gasten te vermijden
Met geavanceerde volumeregeling kunt u het volume instellen waarmee de TV opstart en het volumebereik waarbinnen de TV kan worden gebruikt. Hierdoor worden grote volumeaanpassingen voorkomen en ontstaat er geen geluidsoverlast voor de gasten in de aangrenzende kamers.
Voorkom onbevoegd gebruik door lokaal vergrendelbare bediening
Door het uit- of inschakelen van de lokale vergrendeling kan de beheerder onbevoegd gebruik van de TV via de bedieningsknoppen voorkomen, wat de eigenaar kosten scheelt.
Vergrendeling installatiemenu
Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw instellen kunnen worden voorkomen.
Laag energieverbruik
De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.
Technische specificaties
Beeld/scherm
Beeldformaat
16:9
Schermdiagonaal (inch)
65
inch
Schermdiagonaal (centimeters)
164
cm
Display
4K Ultra HD-LED
Schermresolutie
3840 x 2160 p
Helderheid
350
cd/m²
Contrastverhouding (normaal)
4000
Kijkhoek
178º (H)/178º (V)
Ondersteunde beeldschermresolutie
HDMI
tot 3840 x 2160p bij 60 Hz
Tuner
T2 HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz
Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
USB
HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz
Overige: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
Tuner/ontvangst/transmissie
Digitale TV
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (tot 2160p, 60 Hz)
Analoge TV
PAL
SECAM
Kenmerken
Gebruiksgemak
Beeldstijl
Geluidstijl
Digitale diensten
Ondertiteling
Teletekst
MHEG
Nu & Straks
8d EPG
Lokale bediening
Toetsenbord (6 knoppen)
Hospitality-functies
Hotelmodus
Lokaal vergrendelbare bediening
Menuvergrendeling
Vergrendeling installatiemenu
Volumebeperking (incl. HP)
Gevangenismodus
hoge beveiligingsmodus
TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
Timer
Sleeptimer
Wekker
Inschakelbediening
Zender/Bron
Beeldstijl
Volume (incl. HP)
Antidiefstal
Kensington-slot
Energiebeheer
Milieuvriendelijk/snel opstarten
Uw logo
Welkomstlogo
Kloon- en firmware-update
via USB
Direct klonen
Controle
Automatische zenderupdate blokkeren
Afstandsbediening
Geschikt voor kabelkoord
Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
Zenders
Gecombineerde lijst
Offline zendereditor
Functies voor de gezondheidszorg
Controle
Afstandsbediening voor meerdere apparaten
Comfort
Hoofdtelefoonuitgang
Multimedia
Ondersteunde videoformaten
Containers: AVI, MKV
Indelingen: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
HEVC
TS
Ondersteunde muziekindelingen
MP3
AAC
WAV
WMA (versie 2 tot versie 9.2)
Ondersteunde ondertitelindelingen
SRT
SSA SUB
ASS
SMI
TXT
Ondersteunde afbeeldingsindelingen
BMP
JPG
PNG
Ondersteunde videoresolutie op USB
Tot 1920x1080P bij 30 Hz
Multimedia-aansluitingen
USB
Audio
Uitgangsvermogen geluidsweergave
16 (2x8)
W
Luidsprekers
2.0
Naar beneden gericht
Audiofuncties
Equalizer
Balans
AVL
Incredible Surround
Dynamische bas
Dolby MS10
Vermogen
Netspanning
AC 220-240 V; 50-60 Hz
Omgevingstemperatuur
5 °C tot 45 °C
Stroomverbruik in stand-bystand
< 0,3 W
Energieklasse
A+
Europees energielabel (vermogen)
118
W
Functies voor energiebesparing
Eco-modus
Jaarlijks energieverbruik
172
kWh
Accessoires
Inclusief
Afstandsbediening 22AV1407A/12
2 AAA-batterijen
Edge-standaard
Garantiekaart
Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens