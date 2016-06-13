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      Professionele TV

      65HFL2859T/12

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

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      Laat zien dat u oog voor uw gasten hebt met deze betaalbare Professional TV. Profiteer van speciale hospitality-functies zoals een welkomstpagina met uw naam, installatie via USB en menu- en bedieningsvergrendeling.

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      Professionele TV
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      Professionele TV

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      Verras uw gasten

      met pure smaak

      • 65", Studio
      • 4K Ultra HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      Uw gasten worden begroet met een aanpasbare welkomstpagina

      Uw gasten worden begroet met een aanpasbare welkomstpagina

      Telkens als de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstpagina weergegeven. De welkomstpagina kan tijdens de installatie naar wens worden aangepast aan de hand van een eenvoudig welkomstbeeld in .png-formaat.

      Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie

      Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie

      U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

      USB voor weergave van multimedia

      USB voor weergave van multimedia

      Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

      4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien

      Kijk TV op een totaal nieuwe manier dankzij vier keer de resolutie van een traditionele Full HD-TV. De 3840 x 2160 pixels maken het beeld zo verfijnd en realistisch dat het wel een venster naar een nieuwe wereld lijkt.

      Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen

      Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.

      Geavanceerde volumeregeling om overlast voor gasten te vermijden

      Met geavanceerde volumeregeling kunt u het volume instellen waarmee de TV opstart en het volumebereik waarbinnen de TV kan worden gebruikt. Hierdoor worden grote volumeaanpassingen voorkomen en ontstaat er geen geluidsoverlast voor de gasten in de aangrenzende kamers.

      Voorkom onbevoegd gebruik door lokaal vergrendelbare bediening

      Door het uit- of inschakelen van de lokale vergrendeling kan de beheerder onbevoegd gebruik van de TV via de bedieningsknoppen voorkomen, wat de eigenaar kosten scheelt.

      Vergrendeling installatiemenu

      Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw instellen kunnen worden voorkomen.

      Laag energieverbruik

      De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Beeldformaat
        16:9
        Schermdiagonaal (inch)
        65  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        164  cm
        Display
        4K Ultra HD-LED
        Schermresolutie
        3840 x 2160 p
        Helderheid
        350  cd/m²
        Contrastverhouding (normaal)
        4000
        Kijkhoek
        178º (H)/178º (V)

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        HDMI
        tot 3840 x 2160p bij 60 Hz
        Tuner
        • T2 HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz
        • Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
        USB
        • HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz
        • Overige: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (tot 2160p, 60 Hz)
        Analoge TV
        • PAL
        • SECAM

      • Kenmerken

        Gebruiksgemak
        • Beeldstijl
        • Geluidstijl
        Digitale diensten
        • Ondertiteling
        • Teletekst
        • MHEG
        • Nu & Straks
        • 8d EPG
        Lokale bediening
        Toetsenbord (6 knoppen)

      • Hospitality-functies

        Hotelmodus
        • Lokaal vergrendelbare bediening
        • Menuvergrendeling
        • Vergrendeling installatiemenu
        • Volumebeperking (incl. HP)
        Gevangenismodus
        • hoge beveiligingsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
        Timer
        • Sleeptimer
        • Wekker
        Inschakelbediening
        • Zender/Bron
        • Beeldstijl
        • Volume (incl. HP)
        Antidiefstal
        Kensington-slot
        Energiebeheer
        Milieuvriendelijk/snel opstarten
        Uw logo
        Welkomstlogo
        Kloon- en firmware-update
        • via USB
        • Direct klonen
        Controle
        Automatische zenderupdate blokkeren
        Afstandsbediening
        • Geschikt voor kabelkoord
        • Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
        Zenders
        • Gecombineerde lijst
        • Offline zendereditor

      • Functies voor de gezondheidszorg

        Controle
        Afstandsbediening voor meerdere apparaten
        Comfort
        Hoofdtelefoonuitgang

      • Multimedia

        Ondersteunde videoformaten
        • Containers: AVI, MKV
        • Indelingen: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        Ondersteunde muziekindelingen
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (versie 2 tot versie 9.2)
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        Ondersteunde afbeeldingsindelingen
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Ondersteunde videoresolutie op USB
        Tot 1920x1080P bij 30 Hz
        Multimedia-aansluitingen
        USB

      • Audio

        Uitgangsvermogen geluidsweergave
        16 (2x8)  W
        Luidsprekers
        • 2.0
        • Naar beneden gericht
        Audiofuncties
        • Equalizer
        • Balans
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamische bas
        • Dolby MS10

      • Vermogen

        Netspanning
        AC 220-240 V; 50-60 Hz
        Omgevingstemperatuur
        5 °C tot 45 °C
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 0,3 W
        Energieklasse
        A+
        Europees energielabel (vermogen)
        118  W
        Functies voor energiebesparing
        Eco-modus
        Jaarlijks energieverbruik
        172  kWh

      • Accessoires

        Inclusief
        • Afstandsbediening 22AV1407A/12
        • 2 AAA-batterijen
        • Edge-standaard
        • Garantiekaart
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
        Optioneel
        Afstandsbediening instellen 22AV9573A

      • Connectiviteit onderkant

        HDMI1
        • HDMI 2.0
        • HDCP 2.2
        Antenne
        IEC-75
        Digitale audio-uitgang
        Optisch
        VGA-ingang
        15-pins D-Sub

      • Aansluitingen zijkant

        USB2
        USB 2.0
        Common interface-sleuf
        CI+ 1.3
        HDMI2
        • HDMI 2.0
        • HDCP 2.2
        • ARC
        Hoofdtelefoonuitgang
        Mini-aansluiting

      • Aansluitingen achterkant

        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Component
        YPbPr + L/R cinch
        AV-ingang
        CVBS gedeeld met YPbPr
        USB1
        USB 2.0

      • Connectiviteitsverbeteringen

        EasyLink (HDMI CEC)
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Stand-bymodus
        • Doorvoer afstandsbediening

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Zwart

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        1460  mm
        Hoogte van het apparaat
        838  mm
        Diepte van het apparaat
        50  mm
        Gewicht van het product
        36,9  kg
        Breedte van het apparaat (met standaard)
        1460  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        903  mm
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        345  mm
        Gewicht (incl. standaard)
        37.5  kg
        Geschikt voor wandmontage
        • M6
        • 400 x 400 mm

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Afstandsbediening
      • Tafelstandaard
      • Garantiekaart
      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

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      • Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.
      • Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

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