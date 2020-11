Philips heeft een volledig portfolio met echografie op de zorgplek, bij de patiënt, en biedt artsen daarmee de mogelijkheid om hun patiënten met vertrouwen te diagnostiseren. Al 125 jaar creëren we baanbrekende innovaties op het gebied van hoogwaardige medische beeldvorming. Daarom heeft Philips een reeks van oplossingen ontwikkeld om klinische uitslagen te verbeteren, de patiëntenzorg uit te breiden, te zorgen dat personeel tevreden blijft en de zorgkosten te verlagen. Dit bereiken we doordat we artsen in staat stellen om op alle plekken in de zorg op een veilige en efficiënte manier efficiënte echografiediagnostiek toe te passen.

Van handheld apparaten tot premium systemen op een kar, ons zorgplekportfolio is ergonomisch, intuïtief en ondersteunt betrouwbare diagnoses met een verscheidenheid van opties voor elke werkomgeving.