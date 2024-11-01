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eConsultant - SNF program

Telehealth extended to the skilled nursing facility

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Kenmerken
eConsultant - SNF program features and services

eConsultant - SNF program features and services

The eConsultant – SNF program provides tools, software and workflow to help keep SNF patient recovery on track and costs contained, while increasing support for your SNF team.

eConsultant - SNF program features and services

The eConsultant – SNF program provides tools, software and workflow to help keep SNF patient recovery on track and costs contained, while increasing support for your SNF team.

eConsultant - SNF program features and services

The eConsultant – SNF program provides tools, software and workflow to help keep SNF patient recovery on track and costs contained, while increasing support for your SNF team.
Resource expansion

Resource expansion

Leveraging your existing telehealth infrastructure and an eCareMobile cart, a telehealth center provider is promptly available to help the staff assess the condition or situation and determine the optimal clinical intervention for patients in a SNF.

Resource expansion

Leveraging your existing telehealth infrastructure and an eCareMobile cart, a telehealth center provider is promptly available to help the staff assess the condition or situation and determine the optimal clinical intervention for patients in a SNF.

Resource expansion

Leveraging your existing telehealth infrastructure and an eCareMobile cart, a telehealth center provider is promptly available to help the staff assess the condition or situation and determine the optimal clinical intervention for patients in a SNF.
Advanced technology

Advanced technology

The eCareMobile cart is equipped with advanced two-way audiovisual technology that enables remote clinicians to evaluate patients in the SNF.

Advanced technology

The eCareMobile cart is equipped with advanced two-way audiovisual technology that enables remote clinicians to evaluate patients in the SNF.

Advanced technology

The eCareMobile cart is equipped with advanced two-way audiovisual technology that enables remote clinicians to evaluate patients in the SNF.
Implementation service

Implementation service

Our multi-disciplinary team of clinical and technical professionals delivers a range of services from strategic planning through systems integration and training.

Implementation service

Our multi-disciplinary team of clinical and technical professionals delivers a range of services from strategic planning through systems integration and training.

Implementation service

Our multi-disciplinary team of clinical and technical professionals delivers a range of services from strategic planning through systems integration and training.
Implementation services

Implementation services

Our eConsultant - SNF program includes clinical training, workshops, standardized processes and 24/7 helpdesk diagnostics, to successfully guide and potentially improve your program.

Implementation services

Our eConsultant - SNF program includes clinical training, workshops, standardized processes and 24/7 helpdesk diagnostics, to successfully guide and potentially improve your program.

Implementation services

Our eConsultant - SNF program includes clinical training, workshops, standardized processes and 24/7 helpdesk diagnostics, to successfully guide and potentially improve your program.
  • eConsultant - SNF program features and services
  • Resource expansion
  • Advanced technology
  • Implementation service
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eConsultant - SNF program features and services

eConsultant - SNF program features and services

The eConsultant – SNF program provides tools, software and workflow to help keep SNF patient recovery on track and costs contained, while increasing support for your SNF team.

eConsultant - SNF program features and services

The eConsultant – SNF program provides tools, software and workflow to help keep SNF patient recovery on track and costs contained, while increasing support for your SNF team.

eConsultant - SNF program features and services

The eConsultant – SNF program provides tools, software and workflow to help keep SNF patient recovery on track and costs contained, while increasing support for your SNF team.
Resource expansion

Resource expansion

Leveraging your existing telehealth infrastructure and an eCareMobile cart, a telehealth center provider is promptly available to help the staff assess the condition or situation and determine the optimal clinical intervention for patients in a SNF.

Resource expansion

Leveraging your existing telehealth infrastructure and an eCareMobile cart, a telehealth center provider is promptly available to help the staff assess the condition or situation and determine the optimal clinical intervention for patients in a SNF.

Resource expansion

Leveraging your existing telehealth infrastructure and an eCareMobile cart, a telehealth center provider is promptly available to help the staff assess the condition or situation and determine the optimal clinical intervention for patients in a SNF.
Advanced technology

Advanced technology

The eCareMobile cart is equipped with advanced two-way audiovisual technology that enables remote clinicians to evaluate patients in the SNF.

Advanced technology

The eCareMobile cart is equipped with advanced two-way audiovisual technology that enables remote clinicians to evaluate patients in the SNF.

Advanced technology

The eCareMobile cart is equipped with advanced two-way audiovisual technology that enables remote clinicians to evaluate patients in the SNF.
Implementation service

Implementation service

Our multi-disciplinary team of clinical and technical professionals delivers a range of services from strategic planning through systems integration and training.

Implementation service

Our multi-disciplinary team of clinical and technical professionals delivers a range of services from strategic planning through systems integration and training.

Implementation service

Our multi-disciplinary team of clinical and technical professionals delivers a range of services from strategic planning through systems integration and training.
Implementation services

Implementation services

Our eConsultant - SNF program includes clinical training, workshops, standardized processes and 24/7 helpdesk diagnostics, to successfully guide and potentially improve your program.

Implementation services

Our eConsultant - SNF program includes clinical training, workshops, standardized processes and 24/7 helpdesk diagnostics, to successfully guide and potentially improve your program.

Implementation services

Our eConsultant - SNF program includes clinical training, workshops, standardized processes and 24/7 helpdesk diagnostics, to successfully guide and potentially improve your program.
  • 1. Philips eConsultant-SNF Pilot Study. 2013-2014. Banner Health.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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