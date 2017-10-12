Zoektermen

NL
FR

IntelliVue Cableless charging station

Battery charger for cableless measurements devices

Bekijk soortgelijke producten

The Cableless charging station recharges and performs battery maintenance for the IntelliVue Cableless measurements range of devices. With nine charging bays, the station helps you support patient mobility by allowing multiple devices to charge at once.

Neem contact op
Kenmerken
Connectivity
Convenient connectivity

Convenient connectivity

The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.

Convenient connectivity

Convenient connectivity
The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.

Convenient connectivity

The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.
Meer informatie
Connectivity
Convenient connectivity

Convenient connectivity

The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.
Rugged charging station

Rugged and lightweight, with battery status indicators

The charging station offers charging slots for Cableless SpO₂ pod, Cableless NBP pod, Cableless respiration pod, and Cableless transmitter. Additionally, the MX40 battery can be charged. Battery status indicators (e.g. charged, charging, error) are provided at each slot for easy visibility of charging status.

Rugged and lightweight, with battery status indicators

The charging station offers charging slots for Cableless SpO₂ pod, Cableless NBP pod, Cableless respiration pod, and Cableless transmitter. Additionally, the MX40 battery can be charged. Battery status indicators (e.g. charged, charging, error) are provided at each slot for easy visibility of charging status.

Rugged and lightweight, with battery status indicators

The charging station offers charging slots for Cableless SpO₂ pod, Cableless NBP pod, Cableless respiration pod, and Cableless transmitter. Additionally, the MX40 battery can be charged. Battery status indicators (e.g. charged, charging, error) are provided at each slot for easy visibility of charging status.
Rapid recharge

Rapid recharging time

IntelliVue CL charging station offers a rapid recharging time of maximum 2.5 hours. Depending on module size, one or two bays are occupied (CL SpO₂ – one bay, CL NBP & CL Transmitter – two bays). Also offers automatic fuel gauge recalibration (battery maintenance procedure).

Rapid recharging time

IntelliVue CL charging station offers a rapid recharging time of maximum 2.5 hours. Depending on module size, one or two bays are occupied (CL SpO₂ – one bay, CL NBP & CL Transmitter – two bays). Also offers automatic fuel gauge recalibration (battery maintenance procedure).

Rapid recharging time

IntelliVue CL charging station offers a rapid recharging time of maximum 2.5 hours. Depending on module size, one or two bays are occupied (CL SpO₂ – one bay, CL NBP & CL Transmitter – two bays). Also offers automatic fuel gauge recalibration (battery maintenance procedure).
  • Connectivity
  • Rugged charging station
  • Rapid recharge
Bekijk alle kenmerken
Connectivity
Convenient connectivity

Convenient connectivity

The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.

Convenient connectivity

Convenient connectivity
The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.

Convenient connectivity

The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.
Meer informatie
Connectivity
Convenient connectivity

Convenient connectivity

The Cableless charging station features a built-in power supply (including AC indicator) and offers a USB host interface to connect a barcode reader or a PC.
Rugged charging station

Rugged and lightweight, with battery status indicators

The charging station offers charging slots for Cableless SpO₂ pod, Cableless NBP pod, Cableless respiration pod, and Cableless transmitter. Additionally, the MX40 battery can be charged. Battery status indicators (e.g. charged, charging, error) are provided at each slot for easy visibility of charging status.

Rugged and lightweight, with battery status indicators

The charging station offers charging slots for Cableless SpO₂ pod, Cableless NBP pod, Cableless respiration pod, and Cableless transmitter. Additionally, the MX40 battery can be charged. Battery status indicators (e.g. charged, charging, error) are provided at each slot for easy visibility of charging status.

Rugged and lightweight, with battery status indicators

The charging station offers charging slots for Cableless SpO₂ pod, Cableless NBP pod, Cableless respiration pod, and Cableless transmitter. Additionally, the MX40 battery can be charged. Battery status indicators (e.g. charged, charging, error) are provided at each slot for easy visibility of charging status.
Rapid recharge

Rapid recharging time

IntelliVue CL charging station offers a rapid recharging time of maximum 2.5 hours. Depending on module size, one or two bays are occupied (CL SpO₂ – one bay, CL NBP & CL Transmitter – two bays). Also offers automatic fuel gauge recalibration (battery maintenance procedure).

Rapid recharging time

IntelliVue CL charging station offers a rapid recharging time of maximum 2.5 hours. Depending on module size, one or two bays are occupied (CL SpO₂ – one bay, CL NBP & CL Transmitter – two bays). Also offers automatic fuel gauge recalibration (battery maintenance procedure).

Rapid recharging time

IntelliVue CL charging station offers a rapid recharging time of maximum 2.5 hours. Depending on module size, one or two bays are occupied (CL SpO₂ – one bay, CL NBP & CL Transmitter – two bays). Also offers automatic fuel gauge recalibration (battery maintenance procedure).

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Bekijk alle documentatie

Brochure (1)

Brochure

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.