IntelliVue Cableless charging station

The Cableless charging station recharges and performs battery maintenance for the IntelliVue Cableless measurements range of devices. With nine charging bays, the station helps you support patient mobility by allowing multiple devices to charge at once.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Rugged and lightweight, with battery status indicators
Rapid recharging time
Rugged and lightweight, with battery status indicators
Rapid recharging time
Philips IntelliVue MP5 bedside patient monitor provides actionable information about your patients. It delivers IntelliVue monitoring power and functionality in a compact, rugged housing to serve a wide range of care environments.
Philips IntelliVue MP5SC with IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) helps enhance patient care by providing sought-after measurements and Clinical Decision Support right at the point of care.
