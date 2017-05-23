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IntelliVue MP5SC

Spot check patient monitor

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Philips IntelliVue MP5SC with IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) helps enhance patient care by providing sought-after measurements and Clinical Decision Support right at the point of care.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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