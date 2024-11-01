Termes recherchés
Philips IntelliVue MP5SC avec IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) améliore la prise en charge des patients en fournissant les mesures recherchées et l’aide à la prise de décision clinique sur le lieu des soins.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Modes de fonctionnement flexibles pour la médecine générale
Modes de fonctionnement flexibles pour la médecine générale
Modes de fonctionnement flexibles pour la médecine générale
Le grand écran tactile 8,4” affiche les données clés en un instant
Le grand écran tactile 8,4” affiche les données clés en un instant
Le grand écran tactile 8,4” affiche les données clés en un instant
Connexion MX40 flexible avec signal SRR
Connexion MX40 flexible avec signal SRR
Connexion MX40 flexible avec signal SRR
L’interface utilisateur IntelliVue simplifie la surveillance
L’interface utilisateur IntelliVue simplifie la surveillance
L’interface utilisateur IntelliVue simplifie la surveillance
Consommables standard – comme sur les autres moniteurs IntelliVue
Consommables standard – comme sur les autres moniteurs IntelliVue
Consommables standard – comme sur les autres moniteurs IntelliVue
IntelliVue Guardian Early Warning Scoring pour accélérer les interventions
IntelliVue Guardian Early Warning Scoring pour accélérer les interventions
IntelliVue Guardian Early Warning Scoring pour accélérer les interventions
Aide à la prise de décision clinique – IntelliVue Guardian EWS standard
Aide à la prise de décision clinique – IntelliVue Guardian EWS standard
Aide à la prise de décision clinique – IntelliVue Guardian EWS standard
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Modes de fonctionnement flexibles pour la médecine générale
Modes de fonctionnement flexibles pour la médecine générale
Modes de fonctionnement flexibles pour la médecine générale
Le grand écran tactile 8,4” affiche les données clés en un instant
Le grand écran tactile 8,4” affiche les données clés en un instant
Le grand écran tactile 8,4” affiche les données clés en un instant
Connexion MX40 flexible avec signal SRR
Connexion MX40 flexible avec signal SRR
Connexion MX40 flexible avec signal SRR
L’interface utilisateur IntelliVue simplifie la surveillance
L’interface utilisateur IntelliVue simplifie la surveillance
L’interface utilisateur IntelliVue simplifie la surveillance
Consommables standard – comme sur les autres moniteurs IntelliVue
Consommables standard – comme sur les autres moniteurs IntelliVue
Consommables standard – comme sur les autres moniteurs IntelliVue
IntelliVue Guardian Early Warning Scoring pour accélérer les interventions
IntelliVue Guardian Early Warning Scoring pour accélérer les interventions
IntelliVue Guardian Early Warning Scoring pour accélérer les interventions
Aide à la prise de décision clinique – IntelliVue Guardian EWS standard
Aide à la prise de décision clinique – IntelliVue Guardian EWS standard
Aide à la prise de décision clinique – IntelliVue Guardian EWS standard
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionBelgique (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.