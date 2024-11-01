IntelliVue Guardian Early Warning Scoring pour accélérer les interventions

L’IntelliVue MP5SC est entièrement configurable avec les réglages, paramètres, alarmes et affichages IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS). Il donne aux équipes soignantes un accès direct à un système de score automatique conformément à la politique et aux directives de leur hôpital.Quels que soient le niveau de criticité des patients et la fréquence de collecte des paramètres vitaux, IntelliVue Guardian EWS peut aider les équipes soignantes à identifier rapidement une détérioration de l’état de santé des patients grâce à des calculs Early Warning Scoring faciles et rapides.