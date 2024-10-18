Votre Philips Lumea ne flashe pas

Consultez les tableaux sur les teints de peau et les couleurs de poils dans le mode d’emploi (également disponible en ligne) pour savoir si Lumea est fait pour vous.

Votre Lumea vous empêche de flasher si vous souhaitez traiter des zones de votre peau trop foncées pour une utilisation en toute sécurité.

Remarque : il peut en être de même après un bronzage.