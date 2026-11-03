Signification des voyants du tire-lait

Les voyants de votre tire-lait indiquent deux choses : le mode utilisé et le niveau d'aspiration.

Le tire-lait électrique Philips Avent dispose de deux modes qui imitent la façon dont votre bébé tète.

· Stimulation : pour stimuler le sein et amorcer la montée de lait. Le tire-lait démarre dans ce mode.

· Expression : pour une expression efficace du lait après sa montée. Le tire-lait bascule automatiquement vers ce mode au bout de 90 secondes.

Le mode est indiqué par les témoins lumineux suivants :