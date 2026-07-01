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Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.

Si votre brosse à dents ne vibre pas ou ne s'allume pas, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante. 
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX6600/52 , HX6500/03 , HX6500/33 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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