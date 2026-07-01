Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.

Si votre brosse à dents ne vibre pas ou ne s'allume pas, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.
Des résidus de dentifrice s'accumulent autour du bouton marche/arrêt. Ces résidus bloquent le bouton marche/arrêt et l'empêchent de fonctionner. Nous vous recommandons de nettoyer le bouton marche/arrêt et la zone environnante à l'aide d'un chiffon humide.
Une batterie de brosse à dents qui n'est pas complètement chargée peut nécessiter plus de puissance pour faire vibrer la brosse à dents. Nous vous recommandons de la charger pendant au moins 24 heures. Pour éviter que cela ne se reproduise, vous pouvez toujours laisser votre brosse à dents sur le chargeur.
Si vous n'avez pas utilisé votre brosse à dents depuis un mois ou plus, il se peut que la batterie soit vide. Placez le manche sur le chargeur. La batterie est en cours de charge, mais l'indicateur de charge peut mettre quelques minutes à s'allumer. Nous vous recommandons de charger votre brosse à dents pendant au moins 24 heures.
Essayez changer de prise secteur pour charger la brosse à dents complètement. Une source d'alimentation défectueuse connectée à votre chargeur peut empêcher la brosse à dents de se charger. Dans certains pays, la prise électrique de la salle de bains est dotée d'une fonction de sécurité qui coupe l'alimentation. Assurez-vous que votre prise est alimentée avant de charger votre brosse à dents.
Si votre brosse à dents s'allume et que les voyants de la batterie sont allumés, mais qu'il n'y a pas de vibrations, cela signifie que votre brosse à dents est endommagée. Nous vous recommandons de demander une réparation ou un échange en ligne.
Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de nous contacter.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :HX6600/52 , HX6500/03 , HX6500/33 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›