Assistance Philips
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Publié le 15 avril 2024
Si votre tête de brosse s'est détachée de la brosse à dents, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.
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Si votre tête de brosse tombe du manche de la brosse à dents, fixez-la correctement.
- Tenez la tête de brosse en orientant les brins dans le même sens que les boutons sur le manche.
- Poussez fermement la tête de brosse sur le manche de brosse à dents jusqu'à ce que vous sentiez un léger clic.
Il est normal et nécessaire qu'il existe un petit espace entre la tête de brosse et le manche de la brosse à dents. La tête de brosse doit pouvoir être mobile pour créer le bon niveau de vibrations.
- Veillez à ce que la base de la tête de brosse et la zone autour de la tige métallique soient exemptes de débris. Vous pouvez la nettoyer à l'eau tiède ou à l'aide d'un chiffon doux.
- Nous vous recommandons d'utiliser de véritables têtes de brosse Philips Sonicare. Les têtes de brosse de contrefaçon risquent de ne pas se fixer correctement et de tomber.
- Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre brosse à dents.
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