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Arrêté

StreamiumCentre Streamium et satellite

WACS7500/12

3.1

| (97) Avis

Libérez votre musique

L'élégant Streamium Music Center WACS7500 vous permet d'encoder et de stocker toute votre musique sur un disque dur de 80 Go et de diffuser votre sélection musicale dans différentes pièces de votre maison. Vous apprécierez encore plus cet appareil avec les pochettes d'album en couleur et la radio Internet.

Voir tous les avantages

Écoutez votre musique dans toutes les pièces, sans fil

Libérez votre musique

Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD

Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD

Le disque dur de 80 Go vous offre une très grande capacité pour enregistrer vos fichiers audio numériques : il accueille facilement jusqu'à 1 500 CD audio. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile.

Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album

Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album

L'interface utilisateur simple et intuitive de GoGear s'appuie sur une technologie de navigation avancée. Elle assure non seulement une navigation rapide et aisée mais aussi une expérience multimédia agréable et facile à maîtriser. Des fonctionnalités intelligentes telles que les pochettes d'albums (qui affichent les pochettes d'albums des fichiers musicaux) enrichissent votre expérience et vous rappellent le temps où vous décortiquiez les pochettes de vos CD ou 33 tours en les écoutant.

80 W RMS/centre, 30 W RMS/satellite avec Super Sound Panel

80 W RMS/centre, 30 W RMS/satellite avec Super Sound Panel

Spécificités Techniques

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3.1

sur 6

97

Avis

02/12/2013

België

België

excellent dommage que l'on ai abandonné ce concepte

après quelques années d'utilisation j'ai le centre qui ne répond plus (l'écran est noir ) et bien sur plus moyen d'écouter mes Play liste ce produit n'existe plus en commerce et je ne sais pas si c'est réparable ! mais bon j'en ai eu bon usage quelques années si Philips peut faire quelque chose pour moi je serais ravis de récupérer toutes ma musiques accumulées pendant ces quelques années Please Philips Help me

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite

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06/09/2012

France

France

ce produit possédait de grande qualités

ce produit de moins de 5 ans est tombé en panne et selon PHILIPS n'est pas réparable 1 centre + 4satellittes le tout pour un montant de prés de 2000 euros a mettre au rebu

Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite

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17/10/2011

France

France

le top de la chaine hifi

un son parfait, super esthétique, grande capacité de stockage, une simplicité de chargement des enregistrements et cd et la possibilité d'écouter ses musiques partout dans la maison. Un produit top à un prix plus que raisonnable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium WACS7500 Centre Streamium et satellite

Oui, je recommande ce produit

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