Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries**
Puissantes propriétés désinfectantes
Grâce à l'UV Cube pour rasoir de Philips, la surface de votre tête de rasage est traitée par lumière UV. Doté de 3 LED UV-C intégrées à la puissante longueur d'onde de 275 nm, il élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries** pour un rasage propre et hygiénique.
L'UV Cube pour rasoir utilise la lumière UV-C. Grâce à sa courte longueur d'onde, la lumière UV-C est reconnue pour ses puissantes propriétés désinfectantes. Elle est efficace pour inactiver les micro-organismes, ce qui en fait un moyen efficace de désinfecter en toute sécurité les surfaces des objets et les espaces.
L'UV Cube pour rasoir est compatible avec : les séries 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige et i9000 Prestige Ultra.
3.9
sur 6
66
Avis
80%
recommandent ce produit
NOUREEV
01/08/2024
France
Acheteur vérifié
LIQUIDE DE RINCAGE
Besoin d'un nettoyage rasoir satisfaisant, rapide.
Avantages
Utilisation facile
Contre
Le liquide s'épuise rapidement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Emmy 58
30/07/2024
France
Acheteur vérifié
Fait bien le job
Très facile d'utilisation, nettoie parfaitement le rasoir, fait bien le job, parfait, je recommande vivement, à voir dans le temps.
Avantages
Nettoyage parfait du rasoir.
Contre
Pour le moment aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Obji
22/06/2024
France
Acheteur vérifié
Agréable
Agréable sur la peau et rasoir toujours propre je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod
Lors de l'utilisation de l'UV Cube pour rasoir
Élimine 99,9 % des bactéries (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus) sur la surface de la tête de rasage en 10 minutes. Tests réalisés par un laboratoire tiers.